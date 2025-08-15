Erste Schätzungen: Bank of Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bank of Communications präsentiert in der voraussichtlich am 30.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,766 USD gegenüber 0,940 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 55,92 Prozent auf 8,32 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,87 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,03 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,82 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 75,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch