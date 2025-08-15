Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of China verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank of China wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.08.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Bank of China für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,180 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 140,98 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 342,33 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,724 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,820 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 632,93 Milliarden CNY, gegenüber 1.350,29 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch