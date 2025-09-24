Erste Schätzungen: Bang Olufsen zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bang Olufsen präsentiert in der voraussichtlich am 09.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2025 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,180 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 DKK je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 565,0 Millionen DKK – das wäre ein Zuwachs von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 546,0 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,305 DKK je Aktie, gegenüber -0,200 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 2,69 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 2,56 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch