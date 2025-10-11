Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’497 -0.9%  SPI 17’212 -1.0%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’241 -1.5%  Euro 0.9308 -0.2%  EStoxx50 5’531 -1.7%  Gold 4’018 1.1%  Bitcoin 90’541 -7.8%  Dollar 0.7993 -0.9%  Öl 62.1 -4.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
ETF-Anlagen: Was man über ein "Pantoffel-Portfolio" wissen muss
Bitcoin-Boom vor Weihnachten? Strategy-CEO Saylor sieht Kursfeuerwerk bis Jahresende
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Hitachi setzt auf NVIDIA-Plattform für globale KI-Fertigung - Treiber für die Aktie?
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...

ArcSoft a Aktie 48843380 / CNE100003MH9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: ArcSoft A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ArcSoft a
62.47 CNY 5.35%
Kaufen Verkaufen

ArcSoft A gibt voraussichtlich am 25.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,110 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ArcSoft A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 198,1 Millionen CNY im Vergleich zu 192,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,630 CNY, gegenüber 0,440 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,00 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 809,9 Millionen CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch