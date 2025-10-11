ArcSoft a Aktie 48843380 / CNE100003MH9
11.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: ArcSoft A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ArcSoft A gibt voraussichtlich am 25.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,110 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ArcSoft A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 198,1 Millionen CNY im Vergleich zu 192,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,630 CNY, gegenüber 0,440 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,00 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 809,9 Millionen CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
