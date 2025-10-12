Erste Schätzungen: Ameris Bancor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ameris Bancor gibt voraussichtlich am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,47 USD. Dies würde einem Zuwachs von 2,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ameris Bancor 1,44 USD je Aktie vermeldete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 27,95 Prozent auf 306,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 425,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,19 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,20 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,64 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch