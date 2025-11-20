EQS-PVR: PIERER Mobility AG: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: PIERER Mobility AG

PIERER Mobility AG: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



20.11.2025 / 17:19 CET/CEST

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 20.11.2025 1. Emittent: PIERER Mobility AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräusserung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Stefan Pierer 4. Namen der Aktionäre: Pierer Konzerngesellschaft mbH, Pierer Industrie AG 5. Datum der Schwellenberührung: 18.11.2025 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

0,09 %

0,00 %

0,09 %

33 796 535 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

75,03 %

0,00 %

75,03 % Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000KTMI02 30 232 0,09 % Subsumme A 30 232 0,09 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1 B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 Stefan Pierer 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2 Pierer Konzerngesellschaft mbH 1 0,09 % 0,00 % 0,09 % 3 Pierer Industrie AG 2 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: -

20.11.2025 CET/CEST

