Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’550 0.2%  SPI 17’268 0.3%  Dow 46’414 0.6%  DAX 23’311 0.6%  Euro 0.9291 0.0%  EStoxx50 5’579 0.7%  Gold 4’064 -0.4%  Bitcoin 71’328 -3.1%  Dollar 0.8055 0.0%  Öl 63.8 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Spannungsfeld zwischen Prognosesenkungen, Insidergeschäften und Preisanpassungen
Bitcoin-Konkurrent: Arthur Hayes und Winklevoss-Capital glauben an Zcash
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Eli Lilly-Aktie etwas fester: Neue Studie zeigt deutliche Wirkung der Orforglipron-Abnehmpille
Walmart-Aktie fester: US-Einzelhändler hebt nach Umsatzplus Jahresprognose erneut an
Suche...
eToro entdecken

Pierer Mobility Aktie 41860974 / AT0000KTMI02

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.11.2025 17:19:34

EQS-PVR: PIERER Mobility AG: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Pierer Mobility
14.65 CHF 0.33%
Kaufen Verkaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: PIERER Mobility AG
PIERER Mobility AG: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

20.11.2025 / 17:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 

Wien,  20.11.2025

 

1. Emittent: PIERER Mobility AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräusserung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Stefan Pierer

4. Namen der Aktionäre:  Pierer Konzerngesellschaft mbH, Pierer Industrie AG

5. Datum der Schwellenberührung: 18.11.2025

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
0,09 %		  
0,00 %		  
0,09 %		  
33 796 535
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
75,03 %		  
0,00 %		  
75,03 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000KTMI02   30 232   0,09 %
Subsumme A 30 232 0,09 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 Stefan Pierer   0,00 % 0,00 % 0,00 %
2 Pierer Konzerngesellschaft mbH 1 0,09 % 0,00 % 0,09 %
3 Pierer Industrie AG 2 0,00 % 0,00 % 0,00 %
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

-

 

 

 

 


20.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PIERER Mobility AG
Edisonstrasse 1
4600 Wels
Österreich
Internet: www.pierermobility.com

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PKTM Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2233740  20.11.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Pierer Mobility (ex KTM Industries)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten