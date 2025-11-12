Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’772 0.6%  SPI 17’588 0.5%  Dow 47’928 1.2%  DAX 24’378 1.2%  Euro 0.9248 -0.3%  EStoxx50 5’795 1.2%  Gold 4’136 0.2%  Bitcoin 83’851 1.8%  Dollar 0.7989 -0.2%  Öl 64.5 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Alcon43249246Swiss Life1485278Partners Group2460882
Top News
SNB-Aktie fester: SNB betont weiterhin hohe konjunktuelle Unsicherheiten
Ausblick: JD.com informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Wasserstoff und Clean Energy: Von der Vision zur Realität
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Infineon-Aktie mit Buy
Suche...
Plus500 Depot

Fabasoft Aktie 814216 / AT0000785407

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2025 13:30:03

EQS-PVR: Fabasoft AG: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Fabasoft
13.77 CHF -1.03%
Kaufen Verkaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: Fabasoft AG
Fabasoft AG: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

12.11.2025 / 13:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

Grevenmacher, 11.11.2025

 

Überblick

? Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstösst.

 

1. Emittent: Fabasoft AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräusserung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Name: Axxion S.A.
Sitz: Grevenmacher
Staat: Luxembourg

4. Namen der Aktionäre:  

5. Datum der Schwellenberührung: 10.11.2025

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
5,12 %		  
0,00 %		  
5,12 %		  
11 000 000
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
4,05 %		  
0,00 %		  
4,05 %		  

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000785407 386 047 177 000 3,51 % 1,61 %
Subsumme A 563 047 5,12 %

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

-

 

Grevenmacher am 11.11.2025


12.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fabasoft AG
Honauerstrasse 4
4020 Linz
Österreich
Internet: www.fabasoft.com

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2228522  12.11.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Fabasoft AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Fabasoft AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest

Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.

Schnell noch Plätze sichern!

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Parker-Hannifin
✅ JPMorgan Chase
✅ Dollarama

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:56 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
10:05 Zoll-Hoffnungen beflügeln SMI
10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:28 SG-Marktüberblick: 12.11.2025
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000er-Marke zurückerobert
11.11.25 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf adidas AG
11.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lonza, Novartis, Roche, Straumann
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’310.76 19.54 BKPSVU
Short 13’561.34 13.96 UIDBSU
Short 14’083.58 8.85 BI7SCU
SMI-Kurs: 12’772.14 12.11.2025 13:28:29
Long 12’255.18 19.39 S8IBHU
Long 11’992.00 13.96 SRKBVU
Long 11’484.83 8.95 ST7BKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Bayer-Aktie mit Plus: Bayer übertrifft Erwartungen trotz hoher Rückstellungen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie in Grün: Idorsia mit positiven Studiendaten zu Aprocitentan bei resistenter Hypertonie
Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
NVIDIAs grösste Konkurrenten: Alphabet vs. Meta - Welche Aktie führt im KI-Wettrennen?
Infineon-Aktie legt deutlich zu: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett übergibt Führung an Greg Abel und erhöht Spendentempo
Swiss Life-Aktie dennoch unter Druck: Swiss Life bleibt nach neun Monaten im Wachstumsmodus
Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Diageo senkt Prognose mit Verweis auf niedrigeren China-Absatz

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:43 ROUNDUP: Secunet verdient deutlich mehr - Optimismus bei Gewinnmargen
13:40 Ministerium weist Grünen-Kritik zum Verkehrsetat zurück
13:38 WDH/ROUNDUP: Waffenlieferungen nach Israel - Palästinenser klagen
13:27 Bundesfinanzhof: Erste Grundsteuer-Entscheidung im Dezember
13:25 ROUNDUP: Waffenlieferungen nach Israel - Palästinenser klagen
13:19 IAE rät zu diverseren Lieferketten für Energiesektor
13:16 ROUNDUP/Hubertz: Besserverdiener in Sozialwohnungen sollten zuzahlen
13:13 ROUNDUP: Jungheinrich überrascht positiv trotz roter Zahlen wegen Sparprogramm
13:10 Bau der A20 kann nach jahrelangem Streit weitergehen
13:17 VW-Aktie in Grün: Entgelt-Verhandlungen beginnen schon heute