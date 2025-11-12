Fabasoft Aktie 814216 / AT0000785407
12.11.2025 13:30:03
EQS-PVR: Fabasoft AG: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Fabasoft AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Grevenmacher, 11.11.2025
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstösst.
1. Emittent: Fabasoft AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräusserung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 10.11.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
-
Grevenmacher am 11.11.2025
12.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstrasse 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2228522 12.11.2025 CET/CEST
