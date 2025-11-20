Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.11.2025 18:48:54

EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG
Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

20.11.2025 / 18:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frau Ivelina Green (UBO von Pearlstone Alternative (UK) LLP, Investmentmanager von Pearlstone Alternative Master Fund SCSp SICAV RAIF und Jefferies Strategic Investments LLC) hat uns am 20. November 2025 gemäss Art. 43 Abs. 1 WpHG mit Bezug auf die Überschreitung der Schwelle von 10 % oder einer höheren Schwelle ab dem 24. Oktober 2025 wie folgt informiert:
  • Die Investition dient der Erreichung langfristiger strategischer Ziele.
  • Pearlstone Alternative beabsichtigt nicht, durch Erwerb oder auf andere Weise weitere Stimmrechte zu erwerben.
  • Pearlstone Alternative unterstützt die Rolle des Aufsichtsrats bei der Maximierung des Wertes für alle Stakeholder. Als bedeutender Aktionär der Accentro Real Estate AG strebt Pearlstone Alternative eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat an.
  • Pearlstone Alternative beabsichtigt derzeit keine wesentlichen Änderungen an der Kapitalstruktur der Accentro Real Estate AG, insbesondere nicht am Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung und der Dividendenpolitik.
  • Der vorangegangene Erwerb von Stimmrechten durch Pearlstone Alternative wird zu 100 % mit Eigenkapital finanziert.

20.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Deutschland
Internet: www.accentro.ag

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2233788  20.11.2025 CET/CEST

