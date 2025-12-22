Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.12.2025 07:00:03

EQS-News: VIB Vermögen AG verkauft Logistik-Immobilie in Grossmehring

VIB Vermoegen
9.48 CHF 0.62%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf
VIB Vermögen AG verkauft Logistik-Immobilie in Grossmehring

22.12.2025 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

VIB Vermögen AG verkauft Logistik-Immobilie in Grossmehring

Neuburg/Donau, 22. Dezember 2025. Die VIB Vermögen AG („VIB“), eine auf Entwicklung, Erwerb und Verwaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, gibt die Beurkundung des Verkaufs einer Logistikimmobilie in Grossmehring im Rahmen eines Asset-Deals bekannt. Es handelt sich um den Logistikstandort Grossmehring, Junkers-Ring 7, nahe der Autobahn A9 im direkten Einzugsgebiet von Ingolstadt. Der Standort wird an einen Europäischen Investor verkauft. Das Closing der Transaktionen wird im ersten Quartal 2026 angestrebt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Logistikimmobilie in Grossmehring wurde 2021 fertiggestellt und gehört seither zum Eigenbestand der VIB-Vermögen AG. Die Grundstücksgrösse beträgt 12.470 qm, die Mietfläche 7.068 qm. Es handelt sich um ein Single-Tenant Objekt.

 

Über die VIB Vermögen AG: 
Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik & Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

 

Ansprechpartner:
Investor Relations:
VIB Vermögen AG

Tilly-Park 1
86633 Neuburg/Donau
Tel.: + 49 (0)8431 9077-949
Fax: + 49 (0)8431 9077-1949
ir@vib-ag.de

 


22.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIB Vermögen AG
Tilly-Park 1
86633 Neuburg/Donau
Deutschland
Telefon: +49 (0)8431 / 9077 949
Fax: +49 (0)8431 / 9077 1949
E-Mail: ir@vib-ag.de
Internet: www.vib-ag.de
ISIN: DE000A2YPDD0
WKN: A2YPDD
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2249376

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2249376  22.12.2025 CET/CEST