EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)

KST Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)



09.03.2026 / 18:38 CET/CEST

Corporate News

KST Beteiligungs AG

ISIN: DE000A161309 / WKN: A16130

Sindelfingen, den 9. März 2026

Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)

Jahresüberschuss TEUR 487 (Vorjahr: TEUR 152) – mehr als verdreifacht

Bilanzsumme steigt um 5,6 % auf TEUR 8.563

Eigenkapitalquote erhöht sich auf 75,2 % (Vorjahr: 73,4 %)

Innerer Wert je Aktie (NAV) per 31.12.2025: EUR 1,25 (Vorjahr: EUR 1,10; + 13,6 %)

Positiver Start in das Geschäftsjahr 2026 – NAV aktuell auf ca. EUR 1,28 gesteigert

Der Vorstand der KST Beteiligungs AG (nachfolgend „KST“) gibt die testierten Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.

Ergebnisentwicklung

Die KST hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 487 (Vorjahr: TEUR 152) abgeschlossen. Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr damit mehr als verdreifacht.

Die Gesamtleistung der Gesellschaft belief sich auf TEUR 545 (Vorjahr: TEUR 551). Die aus dem Wertpapierhandel erzielten Umsatzerlöse betrugen TEUR 4.932 (Vorjahr: TEUR 6.007). Die Erträge aus Zinsen und Dividenden konnten auf TEUR 209 (Vorjahr: TEUR 196) gesteigert werden. Die sonstigen betrieblichen Erträge einschliesslich Zuschreibungen erhöhten sich auf TEUR 34 (Vorjahr: TEUR 10).

Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens sind im Geschäftsjahr 2025 in geringem Umfang angefallen und beliefen sich auf TEUR 55,1 (Vorjahr: TEUR 290). Hiervon entfielen TEUR 33,7 auf Wertpapiere des Anlagevermögens und TEUR 21,3 auf Wertpapiere des Handelsbestandes. Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft haben sich mit TEUR 73 (Vorjahr: TEUR 136) nahezu halbiert, was im Wesentlichen auf eine günstigere Refinanzierung der Kreditlinien zurückzuführen ist. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beliefen sich auf TEUR 14 (Vorjahr: TEUR 8).

Vermögens- und Finanzlage

KST Beteiligungs AG GJ 2025 GJ 2024 Jahresüberschuss TEUR 487 TEUR 152 Ergebnis je Aktie EUR 0,10 EUR 0,03 Bilanzsumme TEUR 8.563 TEUR 8.111 Eigenkapital TEUR 6.440 TEUR 5.953 Eigenkapitalquote 75,2 % 73,4 % Bilanzverlust TEUR 343 TEUR 831 Innerer Wert je Aktie (NAV) EUR 1,25 EUR 1,10

Die Bilanzsumme der KST erhöhte sich zum 31. Dezember 2025 um 5,6 % auf TEUR 8.563 (Vorjahr: TEUR 8.111). Der Wertpapierbestand des Anlagevermögens belief sich auf TEUR 6.397 (Vorjahr: TEUR 6.623), der Handelsbestand (sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens) stieg auf TEUR 1.209 (Vorjahr: TEUR 271).

Das Eigenkapital der Gesellschaft stieg auf TEUR 6.440 (Vorjahr: TEUR 5.953). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 75,2 % (Vorjahr: 73,4 %).

Innerer Wert je Aktie (NAV)

Der innere Wert (Net Asset Value) je Aktie der KST, bei dem sämtliche Positionen des Assetportfolios zu aktuellen Börsenkursen bewertet werden, stieg im Geschäftsjahr 2025 von EUR 1,10 (31.12.2024) auf EUR 1,25 (31.12.2025). Dies entspricht einer Steigerung um 13,6 %. Der Verlustvortrag sowie die darauf gebildeten aktiven latenten Steuern (TEUR 432) werden bei der NAV-Berechnung nicht einbezogen. Die positive NAV-Entwicklung spiegelt damit unmittelbar die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios wider.

Ausblick

Der Start in das Geschäftsjahres 2026 verlief erfreulich. Der innere Wert je Aktie hat sich auf aktueller Kursbasis per 9. März 2026, trotz der seit dem israelisch-iranischen Konflikt rückläufigen Aktienkurse, auf ca. EUR 1,28 erhöht, was einer weiteren Zunahme um rund 2,4 % seit Jahresbeginn 2026 entspricht.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Reinhard Voss, Vorstand

KST Beteiligungs AG

Fronäckerstrasse 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: +49 (0) 7031 – 469 09 60

E-Mail: voss@kst-ag.de

Impressum:

KST Beteiligungs AG, Sitz Stuttgart

Fronäckerstrasse 34, 71063 Sindelfingen

www.kst-ag.de, info@kst-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60

HRB-Nr. 19241 AG Stuttgart

Vorstand: Reinhard Voss

Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Schmitt

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der KST Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäss Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der KST Beteiligungs AG dar. Die Aktien der KST Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.