Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’000 -0.7%  SPI 17’964 -0.8%  Dow 47’002 -1.1%  DAX 23’409 -0.8%  Euro 0.9031 0.2%  EStoxx50 5’685 -0.6%  Gold 5’094 -0.2%  Bitcoin 53’629 4.0%  Dollar 0.7797 0.0%  Öl 99.1 6.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Volkswagen (VW) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein
Iran-Konflikt erschüttert Börsen: JPMorgan nennt Gewinner und Verlierer
Suche...
09.03.2026 18:38:03

EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)

EQS-News: KST Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)

09.03.2026 / 18:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News
KST Beteiligungs AG
ISIN: DE000A161309 / WKN: A16130

Sindelfingen, den 9. März 2026

Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)

  • Jahresüberschuss TEUR 487 (Vorjahr: TEUR 152) – mehr als verdreifacht
  • Bilanzsumme steigt um 5,6 % auf TEUR 8.563
  • Eigenkapitalquote erhöht sich auf 75,2 % (Vorjahr: 73,4 %)
  • Innerer Wert je Aktie (NAV) per 31.12.2025: EUR 1,25 (Vorjahr: EUR 1,10; + 13,6 %)
  • Positiver Start in das Geschäftsjahr 2026 – NAV aktuell auf ca. EUR 1,28 gesteigert

Der Vorstand der KST Beteiligungs AG (nachfolgend „KST“) gibt die testierten Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.

Ergebnisentwicklung

Die KST hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 487 (Vorjahr: TEUR 152) abgeschlossen. Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr damit mehr als verdreifacht.

Die Gesamtleistung der Gesellschaft belief sich auf TEUR 545 (Vorjahr: TEUR 551). Die aus dem Wertpapierhandel erzielten Umsatzerlöse betrugen TEUR 4.932 (Vorjahr: TEUR 6.007). Die Erträge aus Zinsen und Dividenden konnten auf TEUR 209 (Vorjahr: TEUR 196) gesteigert werden. Die sonstigen betrieblichen Erträge einschliesslich Zuschreibungen erhöhten sich auf TEUR 34 (Vorjahr: TEUR 10).

Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens sind im Geschäftsjahr 2025 in geringem Umfang angefallen und beliefen sich auf TEUR 55,1 (Vorjahr: TEUR 290). Hiervon entfielen TEUR 33,7 auf Wertpapiere des Anlagevermögens und TEUR 21,3 auf Wertpapiere des Handelsbestandes. Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft haben sich mit TEUR 73 (Vorjahr: TEUR 136) nahezu halbiert, was im Wesentlichen auf eine günstigere Refinanzierung der Kreditlinien zurückzuführen ist. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beliefen sich auf TEUR 14 (Vorjahr: TEUR 8).

Vermögens- und Finanzlage

KST Beteiligungs AG GJ 2025 GJ 2024
Jahresüberschuss TEUR 487 TEUR 152
Ergebnis je Aktie EUR 0,10 EUR 0,03
Bilanzsumme TEUR 8.563 TEUR 8.111
Eigenkapital TEUR 6.440 TEUR 5.953
Eigenkapitalquote 75,2 % 73,4 %
Bilanzverlust TEUR 343 TEUR 831
Innerer Wert je Aktie (NAV) EUR 1,25 EUR 1,10

Die Bilanzsumme der KST erhöhte sich zum 31. Dezember 2025 um 5,6 % auf TEUR 8.563 (Vorjahr: TEUR 8.111). Der Wertpapierbestand des Anlagevermögens belief sich auf TEUR 6.397 (Vorjahr: TEUR 6.623), der Handelsbestand (sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens) stieg auf TEUR 1.209 (Vorjahr: TEUR 271).

Das Eigenkapital der Gesellschaft stieg auf TEUR 6.440 (Vorjahr: TEUR 5.953). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 75,2 % (Vorjahr: 73,4 %).

Innerer Wert je Aktie (NAV)

Der innere Wert (Net Asset Value) je Aktie der KST, bei dem sämtliche Positionen des Assetportfolios zu aktuellen Börsenkursen bewertet werden, stieg im Geschäftsjahr 2025 von EUR 1,10 (31.12.2024) auf EUR 1,25 (31.12.2025). Dies entspricht einer Steigerung um 13,6 %. Der Verlustvortrag sowie die darauf gebildeten aktiven latenten Steuern (TEUR 432) werden bei der NAV-Berechnung nicht einbezogen. Die positive NAV-Entwicklung spiegelt damit unmittelbar die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios wider.

Ausblick

Der Start in das Geschäftsjahres 2026 verlief erfreulich. Der innere Wert je Aktie hat sich auf aktueller Kursbasis per 9. März 2026, trotz der seit dem israelisch-iranischen Konflikt rückläufigen Aktienkurse, auf ca. EUR 1,28 erhöht, was einer weiteren Zunahme um rund 2,4 % seit Jahresbeginn 2026 entspricht.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Reinhard Voss, Vorstand
KST Beteiligungs AG
Fronäckerstrasse 34, 71063 Sindelfingen
Tel.: +49 (0) 7031 – 469 09 60
E-Mail: voss@kst-ag.de

Impressum:

KST Beteiligungs AG, Sitz Stuttgart
Fronäckerstrasse 34, 71063 Sindelfingen
www.kst-ag.de, info@kst-ag.de
Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60
HRB-Nr. 19241 AG Stuttgart
Vorstand: Reinhard Voss
Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Schmitt

Disclaimer:
Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der KST Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäss Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der KST Beteiligungs AG dar. Die Aktien der KST Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.


09.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KST Beteiligungs AG
Fronäckerstasse 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Telefon: +49 7031 4690960
E-Mail: info@kst-ag.de
Internet: www.kst-ag.de
ISIN: DE000A161309
WKN: A16130
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2288246

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2288246  09.03.2026 CET/CEST

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dienstag 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist

Filtern oder Sortieren? Thomas Vittner zeigt am Dienstagabend, wie du Aktien objektiv sortierst, statt sie voreilig zu löschen. Lerne ein System für echte Treffsicherheit kennen!

Schnell Plätze sichern!

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Berichtssaison auf der Zielgeraden
09:29 Marktüberblick: Ölpreis-Schock im Fokus
09:13 SMI vor holprigem Wochenauftakt
08:13 Wie Goldman Sachs die globalen Finanzmärkte prägte
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’505.97 19.12 BDOSZU
Short 13’758.83 13.93 S8PBCU
Short 14’288.76 8.88 BONS1U
SMI-Kurs: 13’000.09 09.03.2026 17:31:34
Long 12’393.42 19.84 SRZBNU
Long 12’099.89 13.78 SNLBQU
Long 11’571.35 8.85 SRNB8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.