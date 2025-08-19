EQS-News: FCR Immobilien AG setzt ihren profitablen Kurs im ersten Halbjahr 2025 fort

EQS-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

FCR Immobilien AG setzt ihren profitablen Kurs im ersten Halbjahr 2025 fort



19.08.2025 / 12:40 CET/CEST

FCR Immobilien AG setzt ihren profitablen Kurs im ersten Halbjahr 2025 fort Kontinuierliche Ergebnisperformance: EBT 4,0 Mio. Euro, FFO 3,9 Mio. Euro

Bilanzstruktur weiter verbessert

Eigenkapitalquote auf 33,7 % erhöht

Immobilienportfolio weiter gestärkt: Vermietungsquote 94,2 %, WAULT 5,9 Jahre Pullach im Isartal, 19.08.2025: Die FCR Immobilien AG (“FCR”, ISIN DE000A1YC913) blickt auf ein profitables erstes Halbjahr 2025 zurück. Der Umsatz aus der Vermietung belief sich auf 15,6 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, erreichte mit 4,0 Mio. Euro ein solides Niveau (Vorjahr: 4,8 Mio. Euro). Die Funds from Operations, FFO, lagen mit 3,9 Mio. Euro auf Vorjahreshöhe (3,9 Mio. Euro) und unterstreichen die Stabilität und Ertragsstärke des Immobilienportfolios. Besonders positiv wirkte sich die Entwicklung auf der Finanzierungsseite aus: Dank des verbesserten Zinsumfelds reduzierten sich die Finanzaufwendungen deutlich auf 6,3 Mio. Euro (Vorjahr: 8,1 Mio. Euro).



Zum 30.06.2025 konnte FCR auch ihre Bilanzkennzahlen weiter spürbar verbessern: Die Eigenkapitalquote stieg auf 33,7 % (31.12.2024: 32,3 %). Der Marktwert des Immobilienportfolios beträgt 392 Mio. Euro. Der Net Asset Value, NAV, erhöhte sich auf 161,5 Mio. Euro und lag damit deutlich über dem Stand zum Jahresende 2024 (145,6 Mio. Euro). Die positive Entwicklung der operativen Kennzahlen bestätigt erneut die Qualität und Stabilität des FCR-Immobilienportfolios. Zum 30.06.2025 konnte die bereits hohe Vermietungsquote nochmals leicht auf nunmehr 94,2 % gesteigert werden (31.12.2024: 94,1 %). Gleichzeitig erhöhte sich die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge, WAULT, auf 5,9 Jahre (31.12.2024: 5,7 Jahre). Diese Entwicklungen unterstreichen die Kernkompetenz der FCR im aktiven Asset Management und belegen die nachhaltige Leistungsfähigkeit des Portfolios. Auf Basis der erfreulichen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 und der gestärkten Finanzkennzahlen blickt FCR zuversichtlich auf den weiteren Jahresverlauf. Der Vorstand erwartet eine Fortsetzung der profitablen Unternehmensentwicklung im zweiten Halbjahr. Der Halbjahresfinanzbericht 2025 steht ab Donnerstag, 21.08.2025 auf der FCR-Website im Investor Relations-Bereich unter https://fcr-immobilien.de/investor-relations/finanzberichte/ zum Download zur Verfügung.

Über die FCR Immobilien AG Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Das Portfolio der FCR Immobilien AG besteht aus über 80 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf rund 31 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA , Netto, ROSSMANN , REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

Website: fcr-immobilien.de LinkedIn: linkedin.com/company/fcr-immobilien-ag Facebook: facebook.com/fcrimmobilien Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management Telefon +49 89 413 2496 11 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de FCR Immobilien AG Kirchplatz 1 82049 Pullach im Isartal www.fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München

