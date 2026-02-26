Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 -0.1%  SPI 19’218 0.1%  Dow 49’482 0.6%  DAX 25’176 0.8%  Euro 0.9121 0.0%  EStoxx50 6’173 0.9%  Gold 5’180 0.3%  Bitcoin 52’408 -0.1%  Dollar 0.7723 0.0%  Öl 70.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die Karten im Welthandel werden neu gemischt
Munich Re-Aktie schwächer: Rekordgewinn bei Munich Re trotz schwächerem Q4
Allianz-Aktie gibt nach: Aktienrückkauf über bis zu 2,5 Milliarden Euro gestartet -- Rekordgewinn
Kursziel im Blick: Das sagen Experten nach dem NVIDIA-Bericht über die Aktie
Eni-Aktie: Gewinn sinkt 2025 leicht
Suche...
eToro entdecken

Ernst Russ Aktie 30376429 / DE000A161077

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 09:04:23

EQS-News: Ernst Russ AG baut Engagement im Multipurpose-Segment aus

Ernst Russ
7.44 EUR 0.54%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Ankauf
Ernst Russ AG baut Engagement im Multipurpose-Segment aus

26.02.2026 / 09:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 26. Februar 2026 – Mit dem Erwerb von zwei Multipurpose-Schiffen, der MS „Ronnie“ und der MS „Charlie“, treibt die Ernst Russ-Gruppe die strategische Entwicklung ihrer Flotte weiter voran. Die Transaktion ist ein wichtiger Baustein in der langfristigen Flottenstrategie und unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, in ausgewählten Segmenten nachhaltig zu wachsen.

Beide Schiffe sind für sieben Jahre an dship Carriers, ein europäisches auf Projektladung spezialisiertes und weltweit agierendes Unternehmen, verchartert. Diese gesicherte Beschäftigung für beide Schiffe stärkt die langfristige Einnahmebasis der Gruppe, erhöht die Visibilität künftiger Cashflows und unterstreicht den nachhaltigen und planbaren Charakter der Investition. Als moderne Einheiten tragen die Schiffe zugleich massgeblich zur Verjüngung und Zukunftsfähigkeit der gesamten Reedereiflotte der Ernst Russ-Gruppe bei. Die Übergabe beider Schiffe soll noch im ersten Quartal 2026 erfolgen.

Die erworbenen Schiffe sind 2021/2022 gebaute Multipurpose-Schiffe des Typs F500 (rd. 12.500 dwt) mit zwei Liebherr-Bordkränen für Tandemhübe bis 500 Tonnen und ermöglichen dank ihrer flexiblen Auslegung den kombinierten Transport von Schwergut und Projektladung sowie einer Vielzahl an herkömmlicher Massen- und Stückgutladung.

„Mit diesem Deal entwickeln wir unser Portfolio gezielt weiter und erhöhen unser Exposure in einem attraktiven Segment. Die aktuelle Marktsituation mit begrenztem Angebot und robuster Nachfrage bietet eine solide Grundlage für nachhaltige Erträge“, sagt Co-CEO und Chief Commercial Officer Joseph Schuchmann.
MS â€žCharlieâ€œ â€“ ein modernes Multipurpose-Schiff des Typs F500 mit zwei Liebherr-BordkrÃ¤nen. Â© dship Carriers

MS „Charlie“ – ein modernes Multipurpose-Schiff des Typs F500 mit zwei Liebherr-Bordkränen. © dship Carriers

Am 25. März 2026 veröffentlich die Ernst Russ AG ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025. 

Über die Ernst Russ AG: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von aktuell 25 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt, und hat zwei weitere Schiffe bestellt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Grössenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um ein grösseres Containerschiff mit rund 13.400 TEU sowie einen Handysize-Bulker und ein Multipurpose-Schiff. Ziel ist es, eine nachhaltige Flotte mit einer ausgewogenen Risikostreuung hinsichtlich der Beschäftigungslaufzeiten zu betreiben.

Kontakt:
Ernst Russ AG
Anika Hillmer
Investor Relations
Tel. +49 40 88 88 1 1800
E-Mail: ir@ernst-russ.de

26.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ernst Russ AG
Elbchaussee 370
22609 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 88881-0
Fax: +49 (0)40 88881-199
E-Mail: ir@ernst-russ.de
Internet: www.ernst-russ.de
ISIN: DE000A161077
WKN: A16107
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate BSX
EQS News ID: 2281872

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2281872  26.02.2026 CET/CEST