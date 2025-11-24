UNIQA Insurance Aktie 1004913 / AT0000821103
24.11.2025 14:33:09
EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Prof. Dr. Elgar Fleisch, Kauf
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
24.11.2025 CET/CEST
|Unternehmen:
|UNIQA Insurance Group AG
|Untere Donaustrasse 21
|1029 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.uniqagroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102014 24.11.2025 CET/CEST
14:33
EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Prof. Dr. Elgar Fleisch, buy
14:33
|EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Prof. Dr. Elgar Fleisch, Kauf (EQS Group)
12:26
|Börse Wien in Grün: ATX im Aufwind (finanzen.ch)
21.11.25
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
21.11.25
|Verluste in Wien: ATX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
21.11.25
|Freitagshandel in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.ch)
21.11.25
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
21.11.25
|Schwache Performance in Wien: ATX notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
