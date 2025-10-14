Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.10.2025 14:10:02

EQS-DD: Ernst Russ AG: Dr. Christopher Eilers, Kauf

Ernst Russ
6.76 EUR 0.30%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.10.2025 / 14:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Christopher
Nachname(n): Eilers

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Ernst Russ AG

b) LEI
529900MP0OZ3LL80MX76 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A161077

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
6,80 EUR 52.305,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
6,8000 EUR 52.305,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Börse Düsseldorf
MIC: XDUS


14.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ernst Russ AG
Elbchaussee 370
22609 Hamburg
Deutschland
Internet: www.ernst-russ.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101268  14.10.2025 CET/CEST





