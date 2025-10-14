Ernst Russ Aktie 30376429 / DE000A161077
14.10.2025 14:10:02
EQS-DD: Ernst Russ AG: Dr. Christopher Eilers, Kauf
Ernst Russ
6.76 EUR 0.30%
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
14.10.2025 CET/CEST
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ernst Russ AG
|Elbchaussee 370
|22609 Hamburg
|Deutschland
|www.ernst-russ.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101268 14.10.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Ernst Russ AG
14:10
|EQS-DD: Ernst Russ AG: Dr. Christopher Eilers, buy (EQS Group)
14:10
|EQS-DD: Ernst Russ AG: Dr. Christopher Eilers, Kauf (EQS Group)
12.09.25
|EQS-DD: Ernst Russ AG: Joseph Schuchmann, Kauf (EQS Group)
12.09.25
|EQS-DD: Ernst Russ AG: Joseph Schuchmann, buy (EQS Group)
04.09.25
|EQS-News: Eimskip- und Ernst Russ-Joint Venture bestellt zwei Feeder-Containerschiffsneubauten der nächsten Generation (EQS Group)
04.09.25
|EQS-News: Eimskip and Ernst Russ joint venture orders two next generation feeder containership newbuildings (EQS Group)
28.08.25
|EQS-News: Ernst Russ Announces Financial Results for the First Half of 2025 (EQS Group)
28.08.25
|EQS-News: Ernst Russ veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 (EQS Group)