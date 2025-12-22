Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Cryptology Asset Group Aktie 42798823 / MT0001770107

22.12.2025 11:35:53

EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Cryptology Asset Group
1.95 EUR -9.72%
Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.12.2025 / 11:35 CET/CEST
Samara Asset Group plc/ Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – 14. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschliesslich 19. Dezember 2025 wurden 10.450 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. September 2025 gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschliesslich 19. Dezember 2025 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück)   Durchschnittskurs (Euro) Volumen (Euro)
15.12.25 2.150   2,43 5.224,52
16.12.25 2.100   2,45 5.151,00
17.12.25 2.100   2,32 4.872,00
18.12.25 1.900   2,04 3.876,00
19.12.25 2.200   2,06 4.521,08
         

 

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 18. September 2025 bis einschliesslich 19. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 284.900.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschliesslich über die Börse.

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://www.samara-ag.com 

Sliema/Malta, den 22. Dezember 2025

Samara Asset Group plc

Der Verwaltungsrat


22.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Samara Asset Group p.l.c.
Beatrice 66 & 67, Amery Street
SLM 1707 Sliema
Malta
Internet: cryptology-ag.com

 
