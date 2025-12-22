Cryptology Asset Group Aktie 42798823 / MT0001770107
22.12.2025 11:35:53
EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
Im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschliesslich 19. Dezember 2025 wurden 10.450 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. September 2025 gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.
Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschliesslich 19. Dezember 2025 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:
Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 18. September 2025 bis einschliesslich 19. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 284.900.
Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschliesslich über die Börse.
Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:
https://www.samara-ag.com
Sliema/Malta, den 22. Dezember 2025
Samara Asset Group plc
22.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Samara Asset Group p.l.c.
|Beatrice 66 & 67, Amery Street
|SLM 1707 Sliema
|Malta
|Internet:
|cryptology-ag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2250182 22.12.2025 CET/CEST
