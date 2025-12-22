EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.12.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung

Linz, 22.12.2025 – Die Fabasoft AG (AT0000785407) kauft seit dem 15. Dezember 2025 im Rahmen ihres mit Bekanntmachung vom 11. Dezember 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigten Aktienrückkaufprogramms („Aktienrückkaufprogramm 2025 II“) eigene Aktien über die Börse zurück.

Im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschliesslich 19. Dezember 2025 hat die Fabasoft AG insgesamt 22.981 Aktien erworben:

Datum Stück Aktien Durchschnittskurs (EUR) Volumen (EUR)
15.12.2025 4.664 16,250000 75.790,00
16.12.2025 4.624 16,100000 74.446,40
17.12.2025 4.668 15,998843 74.682,60
18.12.2025 4.664 16,000000 74.624,00
19.12.2025 4.361 15,999071 69.771,95

Der Erwerb der Aktien der Fabasoft AG erfolgte ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Fabasoft AG beauftragte Bank. Diese führt den Rückkauf in Anwendung der Safe-Harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 II seit dem 15. Dezember 2025 bis einschliesslich 19. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 22.981 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Fabasoft AG www.fabasoft.com im Bereich Investoren / Kapitalmassnahmen / Aktienrückkaufprogramm 2025 II unter https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramm-2025-2 veröffentlicht.

 

Kontakt:
Mag. Klaus Fahrnberger
Investor Relations Manager
E-Mail: ir@fabasoft.com
Telefon: +43 732 60 61 62 0

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)


22.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fabasoft AG
Honauerstrasse 4
4020 Linz
Österreich
Internet: www.fabasoft.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2249636  22.12.2025 CET/CEST