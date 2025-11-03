All for One Group Aktie 192106 / DE0005110001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.11.2025 08:27:23
EQS-CMS: All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: All for One Group SE
/ Aktienrückkaufprogramm
Bekanntmachung zum Aktienrückkaufprogramm gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
17. Zwischenmeldung
Filderstadt, 3. November 2025 – Im Zeitraum vom 27. Oktober 2025 bis einschliesslich 31. Oktober 2025 wurden keine Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 der All for One Group SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juli 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 7. Juli 2025 mitgeteilt wurde.
Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der All for One Group SE veröffentlicht unter www.all-for-one.com/aktienrueckkauf.
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 7. Juli 2025 bis einschliesslich 31. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 30.691 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der All for One Group SE erfolgt durch ein von der All for One Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).
03.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|All for One Group SE
|Rita-Maiburg-Strasse 40
|70794 Filderstadt-Bernhausen
|Deutschland
|Internet:
|www.all-for-one.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2222318 03.11.2025 CET/CEST
Nachrichten zu All for One Group AG
|
08:27
|EQS-CMS: All for One Group SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
08:27
|EQS-CMS: All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
27.10.25
|EQS-CMS: All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
27.10.25
|EQS-CMS: All for One Group SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-News: All for One Group platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen // Deutliche Überzeichnung (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-News: All for One Group successfully places promissory note loan // Significant oversubscription (EQS Group)
|
20.10.25
|EQS-CMS: All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
20.10.25
|EQS-CMS: All for One Group SE: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu All for One Group AG
Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX vor freundlichem Novemberauftakt -- Gewinne an den asiatischen Aktienmärkten
Am ersten Handelstag im November werden der heimische und auch der deutsche Markt freundlich erwartet. An den Märkten in Fernost werden unterdessen zum Wochenstart Gewinne verbucht.