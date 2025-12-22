Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
tonies Aktie 111333150 / LU2333563281

22.12.2025 10:16:45

EQS-AFR: tonies SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

tonies
9.71 EUR -2.22%
Kaufen Verkaufen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: tonies SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
tonies SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

22.12.2025 / 10:16 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die tonies SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026
Ort: https://ir.tonies.com/de/veroffentlichungen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026
Ort: https://ir.tonies.com/veroffentlichungen/

22.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: tonies SE
9 rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Luxemburg

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2249952  22.12.2025 CET/CEST

tonies 9.71 -2.22%

tonies 9.71 -2.22% tonies

