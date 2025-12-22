tonies Aktie 111333150 / LU2333563281
22.12.2025 10:16:45
EQS-AFR: tonies SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: tonies SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die tonies SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026
Ort: https://ir.tonies.com/de/veroffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026
Ort: https://ir.tonies.com/veroffentlichungen/
22.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|tonies SE
|9 rue de Bitbourg
|1273 Luxembourg
|Luxemburg
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2249952 22.12.2025 CET/CEST
