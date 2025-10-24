FORTEC Elektronik Aktie 332692 / DE0005774103
24.10.2025 09:00:03
EQS-AFR: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2025
Ort: https://www.fortecag.de/Investor-Relations/Berichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2025
Ort: http://www.fortecag.de/en/Investor-Relations/Reports/
24.10.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
|Augsburger Str. 2b
|82110 Germering
|Deutschland
|Internet:
|www.fortecag.de
