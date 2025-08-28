|Kurse + Charts + Realtime
28.08.2025 18:21:23
EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
CPI Europe
19.06 EUR -0.78%
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: CPI Europe AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die CPI Europe AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/cpi-europe-halbjahresfinanzbericht-2025pdf.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/half-year_financial_report_2025.pdf
28.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstrasse 9
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2190282 28.08.2025 CET/CEST
