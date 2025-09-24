Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 -1.0%  SPI 16’651 -0.9%  Dow 46’200 -0.2%  DAX 23’667 0.2%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 5’465 -0.1%  Gold 3’737 -0.7%  Bitcoin 90’468 2.0%  Dollar 0.7954 0.5%  Öl 69.0 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Krypto-Treasury-Unternehmen: Warum blosses Nachahmen von Strategy & Co. nicht reicht
SAP und OpenAI wollen deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgen - Aktie zieht an
uniQure-Aktie klettert um 187 Prozent: Huntington-Erfolg beflügelt
Kuiper gegen Starlink: Hat Amazons Satellitenprojekt das Zeug, SpaceX einzuholen?
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochnachmittag
Suche...
200.- Saxo-Deal

clearvise Aktie 12458019 / DE000A1EWXA4

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2025 18:41:33

EQS-Adhoc: Umsetzung des Strategiewechsels: Vollständiges Outsourcing operativer Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH im Rahmen der Ausrichtung als YieldCo

clearvise
1.60 EUR -1.84%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: clearvise AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Umsetzung des Strategiewechsels: Vollständiges Outsourcing operativer Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH im Rahmen der Ausrichtung als YieldCo

24.09.2025 / 18:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AD-HOC-Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

Umsetzung des Strategiewechsels: Vollständiges Outsourcing operativer Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH im Rahmen der Ausrichtung als YieldCo

Frankfurt, 24. Sep. 2025. Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) informiert, dass der Vorstand der Gesellschaft heute den Abschluss eines Vertrages über ein vollständiges Outsourcing aller operativen Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH beschlossen hat. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in seiner heutigen Aufsichtsratssitzung die erforderliche Zustimmung erteilt. Die Gesellschaft hat den entsprechenden Outsourcing-Vertrag unmittelbar nach der Beschlussfassung des Aufsichtsrates abgeschlossen.

Mit dem beschlossenen, vollständigen Outsourcing werden wesentliche Geschäftsaktivitäten und Mitarbeiter auf die Tion Renewables GmbH übertragen. Hieraus erwartet die Gesellschaft langfristig deutliche Kostenvorteile für die clearvise AG. Ziel ist eine klare Trennung zwischen operativem Geschäft bei der Tion Renewables GmbH und der Rolle der Gesellschaft als Ertragsvehikel (YieldCo) innerhalb der Unternehmensgruppe. Das operative Bestandsportfolio sowie die Projekte in Bau bzw. in Genehmigung verbleiben unverändert im Besitz der Gesellschaft. Damit fungiert die Gesellschaft künftig als Unternehmen mit stabilen, planbaren Ausschüttungen aus dem bestehenden Portfolio an europäischen Wind- und Solarparks mit dem Ziel einer optimierten Dividendenausschüttung an die Aktionäre.

Über clearvise
Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.

Auf Basis eines digitalisierten Assetmanagements und der drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).

Kontakt 

Unternehmenskontakt Medienkontakt
   
clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH
  Jan Hutterer
Tel.: +49 69 75 98 43 95   Tel.: +49 40 60 91 86 65
E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de


Ende der Insiderinformation

24.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: clearvise AG
Eschenheimer Anlage 1
60316 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 247439232
E-Mail: info@clearvise.com
Internet: www.clearvise.com
ISIN: DE000A1EWXA4
WKN: A1EWXA
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2203436

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2203436  24.09.2025 CET/CEST