Smartbroker Aktie 38397457 / DE000A2GS609
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.11.2025 11:28:53
EQS-Adhoc: Smartbroker Holding AG: Weitere Anpassung der Gesamtjahresprognose
|
EQS-Ad-hoc: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Weitere Anpassung der Gesamtjahresprognose
Berlin, 27. November 2025 – Nachdem der Vorstand der Smartbroker Holding AG mit Mitteilung vom 5. September 2025 seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 erhöht hat, kam es auch im weiteren Jahresverlauf im Bereich Brokerage zu einer deutlichen Zunahme der Trades je Kunde, was erneut zu mehr Trades als geplant geführt hat.
Vor diesem Hintergrund passt der Vorstand die Gesamtjahresprognose noch einmal an und erwartet für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr einen Umsatz auf Gruppenebene in einer Spanne von € 65 bis 70 Mio. (bisher: € 60 bis 66 Mio.).
Hinsichtlich des operativen EBITDA* erwartet der Vorstand nunmehr ein Ergebnis von € -1,5 bis 1,5 Mio. (bisher € -3 Mio. und € 0 Mio.), da die höheren Umsatzerlöse nicht mehr vollständig im Geschäftsjahr 2025 zur Ausweitung der Marketingaktivitäten für die Neukundengewinnung im Transaktionsbereich genutzt werden können. Im Bereich Transaktionen erwartet der Vorstand weiterhin ca. 80.000 Neukunden für den Smartbroker+.
* Die Kennzahl EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen.
Ende der Insiderinformation
27.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Smartbroker Holding AG
|Ritterstrasse 11
|10969 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 30 2 04 56 382
|Fax:
|+49 (0)30 20 456 500
|E-Mail:
|info@smartbroker-holding.de
|Internet:
|www.smartbroker-holding.de
|ISIN:
|DE000A2GS609
|WKN:
|A2GS60
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2236818
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2236818 27.11.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Smartbroker Holding AG
|
11:28
|EQS-Adhoc: Smartbroker Holding AG: Weitere Anpassung der Gesamtjahresprognose (EQS Group)
|
18.11.25
|EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, Kauf (EQS Group)
|
18.11.25
|EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, buy (EQS Group)
|
07.11.25
|EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, buy (EQS Group)
|
07.11.25
|EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, Kauf (EQS Group)
|
15.09.25
|EQS-News: Smartbroker AG erweitert Angebot für Heavy Trader (EQS Group)
|
11.09.25
|EQS-News: Smartbroker Holding AG: Erfolgreiche Hauptversammlung 2025 – Mittelfristplanung bis 2030 mit klarer Wachstumsstrategie (EQS Group)
|
05.09.25
|EQS-Adhoc: Smartbroker Holding AG: Anpassung der Gesamtjahresprognose (EQS Group)