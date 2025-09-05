Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Smartbroker Aktie

05.09.2025 15:03:44

EQS-Adhoc: Smartbroker Holding AG: Anpassung der Gesamtjahresprognose

Smartbroker
23.31 CHF -4.66%
EQS-Ad-hoc: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis
Smartbroker Holding AG: Anpassung der Gesamtjahresprognose

05.09.2025 / 15:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

Anpassung der Gesamtjahresprognose

 

Berlin, 5. September 2025 – Nach den über den eigenen Erwartungen liegenden vorläufigen Halbjahreszahlen passt der Vorstand der Smartbroker Holding AG die Gesamtjahresprognose wie folgt an.

 

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand nunmehr einen Umsatz auf Gruppenebene in einer Spanne von € 60 bis 66 Mio. (bisher: € 55 bis 61 Mio.). Hintergrund der höheren Umsatzerwartung ist zum einen, ein bislang besser als geplantes operatives Geschäft im Mediabereich sowie im Bereich Brokerage die Zunahme der Trades je Kunde, was zu insgesamt deutlich mehr Trades als geplant geführt hat und nach Einschätzung des Vorstands auch weiter zu mehr Trades führen wird.

 

Die Erwartungen hinsichtlich des operativen EBITDA* bleiben dagegen unverändert zwischen € -3 Mio. und € 0 Mio., da die höheren Umsatzerlöse zur Ausweitung der Marketingaktivitäten für die Neukundengewinnung im Transaktionsbereich genutzt werden sollen. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand im Bereich Transaktionen nunmehr ca. 80.000 Neukunden für den Smartbroker+ (bisher: ca. 70.000 Neukunden).

 

 

Die Kennzahl EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen.

Mitteilende Person: André Kolbinger (Vorstandsvorsitzender)

 

 



Ende der Insiderinformation

05.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Smartbroker Holding AG
Ritterstrasse 11
10969 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382
Fax: +49 (0)30 20 456 500
E-Mail: info@smartbroker-holding.de
Internet: www.smartbroker-holding.de
ISIN: DE000A2GS609
WKN: A2GS60
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2193810

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2193810  05.09.2025 CET/CEST