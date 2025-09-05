EQS-Adhoc: Smartbroker Holding AG: Anpassung der Gesamtjahresprognose

EQS-Ad-hoc: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis

Smartbroker Holding AG: Anpassung der Gesamtjahresprognose



05.09.2025 / 15:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Anpassung der Gesamtjahresprognose Berlin, 5. September 2025 – Nach den über den eigenen Erwartungen liegenden vorläufigen Halbjahreszahlen passt der Vorstand der Smartbroker Holding AG die Gesamtjahresprognose wie folgt an. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand nunmehr einen Umsatz auf Gruppenebene in einer Spanne von € 60 bis 66 Mio. (bisher: € 55 bis 61 Mio.). Hintergrund der höheren Umsatzerwartung ist zum einen, ein bislang besser als geplantes operatives Geschäft im Mediabereich sowie im Bereich Brokerage die Zunahme der Trades je Kunde, was zu insgesamt deutlich mehr Trades als geplant geführt hat und nach Einschätzung des Vorstands auch weiter zu mehr Trades führen wird. Die Erwartungen hinsichtlich des operativen EBITDA* bleiben dagegen unverändert zwischen € -3 Mio. und € 0 Mio., da die höheren Umsatzerlöse zur Ausweitung der Marketingaktivitäten für die Neukundengewinnung im Transaktionsbereich genutzt werden sollen. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand im Bereich Transaktionen nunmehr ca. 80.000 Neukunden für den Smartbroker+ (bisher: ca. 70.000 Neukunden). * Die Kennzahl EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen.



Mitteilende Person: André Kolbinger (Vorstandsvorsitzender)



