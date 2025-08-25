Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.08.2025 14:08:04

EQS-Adhoc: Schloss Wachenheim AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 bekannt

EQS-Ad-hoc: Schloss Wachenheim AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Schloss Wachenheim AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 bekannt

25.08.2025 / 14:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Schloss Wachenheim AG gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 bekannt

Die Geschäftsentwicklung des Schloss Wachenheim-Konzerns im Geschäftsjahr 2024/25 (1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025) liegt nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen bei den Umsatzerlösen sowie den Ergebnisgrössen unterhalb der zuletzt im Mai 2025 angepassten Prognosen.

Auf Basis vorläufiger Zahlen konnte die Schloss Wachenheim AG in 2024/25 Umsatzerlöse von EUR 447,4 Mio. erwirtschaften, was gegenüber dem Vorjahr (EUR 441,5 Mio.) ein Plus von 1,3 % bedeutet. Die Zahl der verkauften Flaschen – umgerechnet in 0,75 Liter-Flaschen – konnte um 1,2 % auf 224,1 Mio. gesteigert werden (Vorjahr 221,5 Mio. Flaschen). Damit liegt die Absatzentwicklung im Rahmen der bisherigen Erwartungen, die von einer „stabilen bis leicht steigenden“ Entwicklung ausgingen. Dagegen wurde das zuletzt prognostizierte Umsatzwachstum in einer Grössenordnung von rund 4 % nicht erreicht.

Das operative Ergebnis (EBIT) liegt auf Basis vorläufiger Zahlen bei rund EUR 27,2 Mio. (Vorjahr EUR 28,2 Mio.). Damit wird der zuletzt kommunizierte Prognosekorridor (im unteren Bereich der Bandbreite von EUR 31 Mio. bis EUR 33 Mio.) unterschritten. Der vorläufige Konzernjahresüberschuss nach Steuern beträgt rund EUR 16,2 Mio. (Vorjahr EUR 18,5 Mio.); auch dies liegt unter dem zuletzt kommunizierten Korridor (im unteren Bereich der Bandbreite von EUR 20 Mio. bis EUR 22 Mio.).

Hintergrund dieser Entwicklung ist insbesondere ein unter den Erwartungen liegender Geschäftsverlauf im vierten Quartal 2024/25 in allen operativen Teilkonzernen (Deutschland, Frankreich und Ostmitteleuropa).

Die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2024/25 ist für den 26. September 2025 geplant.

 

 

Kontakt:

Boris Schlimbach

Mitglied des Vorstands

Tel. +49 (0)651 9988-200

 



Ende der Insiderinformation

25.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schloss Wachenheim AG
Niederkircher Strasse 27
54294 Trier
Deutschland
Telefon: 0651-9988 0
Fax: 0651-9988 104
E-Mail: info@schloss-wachenheim.de
Internet: www.schloss-wachenheim.com
ISIN: DE0007229007
WKN: 722900
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2188152

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2188152  25.08.2025 CET/CEST

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}