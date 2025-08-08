|Kurse + Charts + Realtime
08.08.2025 08:52:14
EQS-Adhoc: Nürnberger Beteiligungs-AG: NÜRNBERGER und VIENNA INSURANCE GROUP AG starten Due Diligence
|
EQS-Ad-hoc: NÜRNBERGER Beteiligungs-AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Absichtserklärung
Die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG („NÜRNBERGER“) befindet sich im Rahmen der in der Adhoc-Meldung vom 14. Mai 2025 kommunizierten ergebnisoffenen Prüfung der Strategie in Gesprächen mit mehreren Versicherungsunternehmen, die ein Interesse am Erwerb eines Mehrheitsanteils an der NÜRNBERGER haben.
Die NÜRNBERGER und VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) haben heute vor dem Hintergrund eines möglichen Erwerbs einer kontrollierenden Mehrheitsbeteiligung die Durchführung einer Due Diligence Prüfung vereinbart und eine Absichtserklärung abgeschlossen. Der Vorstand der NÜRNBERGER hat entschieden, zunächst die Gespräche mit einem der Unternehmen, der VIG, zu vertiefen. Massgeblich dafür waren insbesondere die strategischen Optionen, die finanziellen Investmentindikatoren und die Zusagen zur Standortsicherung sowie zum Erhalt der Marke und Identität der NÜRNBERGER.
Das Ergebnis der Prüfungen und der Verhandlungen über Einzelheiten einer Transaktion sind ebenso offen wie deren Zustandekommen. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt über weitere relevante Entwicklungen hierzu entsprechend ihren gesetzlichen Verpflichtungen informieren.
Kontakt:
NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
Thomas Schülke
Investor Relations
Ostendstrasse 100
90334 Nürnberg
0911 531-1425
Thomas.Schuelke@nuernberger.de
Ende der Insiderinformation
08.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nürnberger Beteiligungs-AG
|Ostendstrasse 100
|90334 Nürnberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)911 5 31-5
|Fax:
|+49 (0)911 5 31-47 15
|E-Mail:
|info@nuernberger.de
|Internet:
|www.nuernberger.com
|ISIN:
|DE0008435967
|WKN:
|843596
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2181320
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2181320 08.08.2025 CET/CEST
