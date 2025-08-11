EQS-Adhoc: Northern Data Group erhält Interessensbekundung von Rumble Inc. für ein potenzielles Umtauschangebot an ihre Aktionäre

EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Northern Data Group erhält Interessensbekundung von Rumble Inc. für ein potenzielles Umtauschangebot an ihre Aktionäre



11.08.2025 / 03:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Northern Data Group erhält Interessensbekundung von Rumble Inc. für ein potenzielles Umtauschangebot an ihre Aktionäre Frankfurt am Main – 11. August 2025 – Northern Data AG (ETR: NB2, „Northern Data“, und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die „Northern Data Group“) hat von Rumble Inc. (NASDAQ: RUM, „Rumble“) eine Interessensbekundung für ein poteztielles Umtauschangebot (das „Potenzielle Umtauschangebot“) für 100 % der ausgegebenen Aktien der Northern Data AG erhalten. Rumble ist eine wachsstumsstarke Video-Sharing-Plattform sowie ein Cloud-Dienstanbieter, der eine unabhängige Infrastruktur aufbaut. Rumble ist an der Nasdaq gelistet. Die wesentlichen Bedingungen des Angebots werden nach Angaben von Rumble vermutlich Folgendes enthalten oder zur Folge haben: Jeder Northern Data Aktionär, der seine Aktien andient, wird voraussichtlich 2,319 neu ausgegebene Class A Rumble Aktien als Gegenleistung für jede Northern Data Aktie erhalten (mit üblichen Abwicklungsmechanismen für Bruchteile von Aktien), was zu einem gesamten Pro-forma Anteil von rund 33,3 % an Rumble für Northern Data Aktionäre führen würde. Dies gilt unter der Annahme, dass alle ausstehenden Northern Data Aktien angedient werden.

Das endgültige Umtauschverhältnis würde im Anschluss an den Abschluss einer bestätigende Due Diligence und Verhandlungen mit Northern Data festgelegt und könnte sich im Hinblick auf den möglichen Verkauf von Northern Datas Peak Mining Geschäftsbereich (und der damit verbundenen Schuldenreduzierung, vgl. unten) verändern, von welchem erwartet wird, dass er ebenso wie andere mögliche noch zu bestimmenden Anpassungen der Bilanz zu einer Erhöhung des oben erwähnten Umtauschverhältnisses führen wird. Tether, die Mehrheitsaktionärin von Northern Data, hat angezeigt, dass sie die Transaktion unterstützen würde. Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Gesellschaft bewerten das Potenzielle Umtauschangebot gemeinsam mit ihren Beratern und sind bereit, weitere Gespräche mit Rumble hinsichtlich des Potenziellen Umtauschangebots zu führen. Nach Angaben von Rumble wurde noch keine Entscheidung getroffen, ein Potenzielles Umtauschangebot abzugeben. Die Abgabe des Potenziellen Umtauschangebots (falls es dazu kommt) ist von einer Reihe weiterer Schritte abhängig, darunter unter anderem der Möglichkeit für Rumble, eine bestätigende Due Diligence zur vollständigen eigenen Zufriedenheit vollständig durchzuführen und dem Abschluss verbindlicher Transaktionsdokumente mit Northern Data und anderen relevanten Parteien sowie der Verpflichtung von Vorstand und Aufsichtsrat von Northern Data, den Aktionären von Northern Data zu empfehlen, ihre Aktien im Rahmen des Potenziellen Umtauschangebots anzudienen. Das Potenzielle Umtauschangebot sowie zugehörige Dokumentation und Transaktionen bedürfen zudem der Zustimmung von Rumbles Board of Directors. Rumbles Potenzielles Umtauschangebot geht davon aus, dass Northern Datas Peak Mining Geschäftsbereich noch vor Abschluss des Potenziellen Umtauschangebots veräussert wird, und dass aus dieser Transaktion erzielte Nettoerlöse zur Verringerung des bestehenden Darlehens verwendet werden, welches Tether der Northern Data gewährt hat. Weiterhin geht Rumbles Potenzielles Umtauschangebot davon aus, dass die verbleibende Darlehensverbindlichkeit nach Abschluss des Potenziellen Umtauschangebots zu geänderten Konditionen als Verbindlichkeit von Northern Data bestehen bleibt. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Potenziellen Umtauschangebots, sofern es zu einem solchen überhaupt kommt, ist derzeit ungewiss, da es unter anderem von den Verhandlungen in Bezug auf das Potenzielle Umtauschangebot und den damit zusammenhängenden Transaktionen abhängt. Northern Data geht davon aus, dass das Potenzielle Umtauschangebot, sollte es dazu kommen, üblichen Vollzugsvoraussetzungen unterliegen wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass Rumbles derzeitige Absichten letztlich zur Abgabe eines Potenziellen Umtauschangebots führen werden. Ebenso ist ungewiss, ob Tether oder die sonstigen grösseren Aktionäre letztlich das Potenzielle Umtauschangebot in seiner derzeit angedachten Form unterstützen werden. Es ist das Verständnis von Northern Data, dass weder Rumble noch Tether noch sonstige grössere Aktionäre verbindliche Vereinbarungen in Bezug auf das Potenzielle Umtauschangebot abgeschlossen haben.



Investor Relations: Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de



Ende der Insiderinformation

11.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

