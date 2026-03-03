EQS-Adhoc: Noratis AG: Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Insolvenz

Noratis AG: Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung



03.03.2026 / 17:17 CET/CEST

Noratis AG

Eschborn Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Noratis AG: Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung Eschborn, 3. März 2026 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) hat heute den Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Insolvenzgericht) erhalten, mit dem das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Noratis AG wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zum 1. März 2026, 23:10 Uhr, eröffnet und die Eigenverwaltung antragsgemäss angeordnet wurde. Zum Sachwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Andreas Kleinschmidt mit Sitz in Frankfurt am Main bestellt. Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus +49 (0)69 905 505 52 noratis@edicto.de Eschersheimer Landstrasse 42 60322 Frankfurt am Main



