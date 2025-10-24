Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.10.2025 13:32:33

EQS-Adhoc: MOBOTIX AG: Abschluss der Vereinbarung über die Unternehmensrestrukturierung zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26

EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Prognose
MOBOTIX AG: Abschluss der Vereinbarung über die Unternehmensrestrukturierung zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26

24.10.2025 / 13:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Langmeil, 24. Oktober 2025 - Vorstand, Aufsichtsrat und Betriebsrat haben ein umfassendes Massnahmenpaket zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der MOBOTIX AG bestehend aus Anpassung der Produktstrategie auf Kernkompetenzen wie zum Beispiel Thermalkameratechnologie und die VAXTOR Optische Zeichenerkennungs/-auswertungstechnologie (OCR) und insbesondere Ausbau von KI-Bildauswertungen sowie Anpassung der Organisationsstruktur mit Abbau von Arbeitsplätzen verabschiedet. 
Damit einher gehen Kosteneinsparungen im Bereich der Personal- und Sachkosten von geplanten EUR 6,0 Mio. 
Die geplanten Kosten der Restrukturierung von EUR 2,1 Mio betreffen weitestgehend die Kosten für eine Transfergesellschaft für die ausscheidenden Mitarbeiter. 
Kosteneinsparungen als auch Restrukturierungskosten werden im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 zu einem Umsatzziel von EUR 49,0 Mio und einem geplanten Breakeven EBIT führen.
Für das am 30. September 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr wird die Prognose vom 30. Juni 2025 mit einem Umsatz von EUR 51,0 bis 53,0 Mio und einem EBIT von EUR -1,5 bis -2,0 Mio bestätigt.

Kontakt:
Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com


Ende der Insiderinformation

24.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MOBOTIX AG
Kaiserstrasse
67722 Langmeil
Deutschland
Telefon: +49 (0)6302-9816-0
Fax: +49 (0)6302-9816-190
E-Mail: ir@mobotix.com
Internet: www.mobotix.com
ISIN: DE0005218309
WKN: 521830
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2218456

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2218456  24.10.2025 CET/CEST

