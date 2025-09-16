EQS-Adhoc: FamiCord AG: Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o. o. erwirbt 100 % der Anteile an der Stammzellbank 'nOvum' spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Warschau, Polen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o. o. erwirbt 100 % der Anteile an der Stammzellbank 'nOvum' spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Warschau, Polen

EQS-Ad-hoc: FamiCord AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
FamiCord AG: Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o. o. erwirbt 100 % der Anteile an der Stammzellbank 'nOvum' spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Warschau, Polen

16.09.2025 / 18:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o. o. erwirbt 100 % der Anteile an der Stammzellbank "nOvum" spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Warschau, Polen

Leipzig, 16.09.2025 – Die Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o., Polen, ("PBKM"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der FamiCord AG, hat heute mit der Familienstiftung nOvum und Jan Lewandowski einen Aktienkaufvertrag über den Erwerb von 100% der Anteile an der Stammzellbank "nOvum" spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Polen ("nOvum") abgeschlossen.

nOvum ist eine Familienstammzellbank, die sich auf die Gewinnung, Prüfung, Verarbeitung und Lagerung von Nabelschnurblut konzentriert. nOvum bietet Dienstleistungen an, die mit denen von Unternehmen der FamiCord Group vergleichbar sind.

Der vereinbarte Kaufpreis entspricht einem mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag (abzüglich Schulden zum Closing-Zeitpunkt), zahlbar in bar in mehreren Raten innerhalb von 18 Monaten nach Closing.

Das Eigentum an den Anteilen geht bei Closing auf PBKM über. Das Closing der Transaktion hängt von mehreren marktüblichen aufschiebenden Bedingungen ab. Die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen und das Closing der Transaktion werden voraussichtlich vor Ende 2025 erfolgen.

Die Finanzierung der Transaktion erfolgt aus Kreditlinien, die der FamiCord AG zur Verfügung stehen und durch welche der PBKM die benötigte Liquidität zur Verfügung gestellt wird. Der Vorstand prüft derzeit mögliche Auswirkungen der Akquisition auf die Prognose der FamiCord AG für das Geschäftsjahr 2025.

Mitteilende Person: Jakub Baran, CEO



Ende der Insiderinformation

16.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: FamiCord AG
Perlickstr. 5
04103 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49(0341)48792-40
Fax: +49(0341)48792-39
E-Mail: ir@famicord.com
Internet: www.famicord.com
ISIN: DE000A0BL849
WKN: A0BL84
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2198396

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2198396  16.09.2025 CET/CEST

