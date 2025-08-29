Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’188 -0.3%  SPI 16’937 -0.1%  Dow 45’459 -0.4%  DAX 23’920 -0.5%  Euro 0.9356 -0.1%  EStoxx50 5’355 -0.8%  Gold 3’447 0.9%  Bitcoin 86’754 -3.8%  Dollar 0.7997 -0.2%  Öl 68.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BYD-Aktie im Fokus: Tesla-Rivalen kann Gewinn im ersten Halbjahr steigern
Bitcoin schwächelt - Rutscht auf Niveau von Anfang Juli
Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung: Tesla will mit neuem Angebot die Nachfrage stärken
Tesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien waren im 2. Quartal 2025 im Deutsche Bank-Portfolio
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.08.2025 17:21:24

EQS-Adhoc: CPI Europe AG: Absichtserklärung für Ankauf eines tschechischen Wohnimmobilien-Portfolios unterzeichnet

CPI Europe
18.77 EUR -1.52%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien
CPI Europe AG: Absichtserklärung für Ankauf eines tschechischen Wohnimmobilien-Portfolios unterzeichnet

29.08.2025 / 17:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CPI Europe AG

Wienerbergstrasse 9

1100 Wien, Österreich

 

FN 114425y HG Wien

UID: ATU 37681807

DVR 0607274

 

 

Ad hoc-Mitteilung

 

Wien, 29. August 2025

 

 

CPI Europe AG: Absichtserklärung für Ankauf eines tschechischen Wohnimmobilien-Portfolios unterzeichnet

 

 

Im Einklang mit der am 14. August 2025 angekündigten neuen Strategie hat CPI Europe AG heute mit der Czech Property Investments, a.s., einer Tochtergesellschaft der CPI Property Group S.A., eine nicht-bindende Absichtserklärung (LOI) bezüglich des Erwerbs eines Wohnimmobilien-Portfolios in Tschechien unterzeichnet.

 

Das als CPI BYTY bekannte Portfolio besteht aus knapp 12.000 Wohnungen, die sich hauptsächlich in Ústí nad Labem, Liberec, Ostrava und Prag befinden. Der Portfoliowert betrug zum 30. Juni 2025 €891,6 Millionen und die im Jahr 2024 erzielten Bruttomieteinnahmen lagen bei €38 Millionen. 
Die Transaktion unterliegt einer Due-Diligence-Prüfung und anderen üblichen Abschlussbedingungen und soll voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.

 

 

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations and Corporate Communications

 

 

Simone Korbelius

Investor Relations and Corporate Communications

T +43 (0)1 88 090 2291

M +43 (0)699 1685 7291
communications@cpi-europe.com

investor.relations@cpi-europe.com

 

Für mehr CPI Europe Content, besuchen Sie unsere Website: cpi-europe.com



Ende der Insiderinformation

29.08.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: CPI Europe AG
Wienerbergstrasse 9
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2291
Fax: +43 1 88090 - 8291
E-Mail: Investor.Relations@cpi-europe.com
Internet: http://cpi-europe.com/
ISIN: AT0000A21KS2
WKN: A2JN9W
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2190938

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2190938  29.08.2025 CET/CEST