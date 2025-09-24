Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.09.2025 18:22:03

EQS-Adhoc: A.H.T Syngas Technology N.V.: Ausgabe von bis zu 150.000 neuen Aktien im Wege einer Privatplatzierung geplant

A.H.T. Syngas Technology
3.98 EUR -4.78%
EQS-Ad-hoc: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
A.H.T Syngas Technology N.V.: Ausgabe von bis zu 150.000 neuen Aktien im Wege einer Privatplatzierung geplant

24.09.2025 / 18:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der A.H.T. Syngas Technology N.V. ("A.H.T."), mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, (ISIN NL0010872388, WKN A12AGY) hat auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31. August 2021 eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Im Wege einer Privatplatzierung sollen bis zu 150.000 neue Aktien zum Preis von 4,60 Euro pro Aktie ausgegeben werden.
Weitere Informationen zu dieser Kapitalerhöhung können unter der E-Mail-Adresse IR@aht-cleantec.com erhalten werden.
Diese Kapitalerhöhung soll das Geschäft und die Handlungsmöglichkeiten der A.H.T. stärken, indem sie das Wachstum der Firma und die Finanzierung aktueller Projekte unterstützt. Dazu gehören der Aufbau des Contracting-Modells, die Vorbereitung von Biomasse-zu-Wasserstoff-Projekten sowie die Erschliessung des wachsenden Marktes für grüne Gase wie Wasserstoff und CO2-freie Energieerzeugung.

*** Ende der Ad-hoc-Mitteilung***
Über A.H.T. Syngas Technology N.V.
A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das klimaförderliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. Mit seinen innovativen und nachhaltigen Lösungen trägt AHT zur Gestaltung der globalen Energiewende und der Verringerung von Treibhausgasemissionen bei. 

Kontakt 
A.H.T. Syngas Technology N.V. 
Domicile: Schimmelt 2-16 
5611 ZX Eindhoven 
Phone: +49 (0) 2206 95190-10 
Fax: +49 (0) 2206 95190-11 
ir@aht-clenatec.com


Ende der Insiderinformation

24.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: A.H.T Syngas Technology N.V.
Schimmelt 2-16
5611 ZX Eindhoven
Niederlande
Telefon: +49 (0)2206 / 95 190 - 0
E-Mail: ir@aht-cleantec.com
Internet: www.aht-cleantec.com
ISIN: NL0010872388
WKN: A12AGY
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart
EQS News ID: 2203420

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2203420  24.09.2025 CET/CEST