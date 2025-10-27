Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.10.2025 08:08:33

EQS-Adhoc: A.H.T Syngas Technology N.V.: Ablschuss einer Kapitalerhöhung im Wege einer Privatplatzierung

EQS-Ad-hoc: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
A.H.T Syngas Technology N.V.: Ablschuss einer Kapitalerhöhung im Wege einer Privatplatzierung

27.10.2025 / 08:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der A.H.T. Syngas Technology N.V. ("A.H.T."), mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, (ISIN NL0010872388, WKN A12AGY) teilt mit, dass die am 24. September 2025 angekündigte Kapitalerhöhung abgeschlossen worden ist. Insgesamt wurden 80.000 AHT-Aktien zum Stückpreis von EUR 4,60 platziert. Der Gesamtemissionserlös (brutto) beträgt damit EUR 368.000.
Die Kapitalerhöhung wird das Geschäft und die Handlungsmöglichkeiten der A.H.T. stärken, indem die frischen Mittel die Finanzierung aktueller Projekte eingesetzt werden.

Kontakt:
A.H.T. Syngas Technology N.V.
Investor Relations-Team

t: +49 2206 95 190 - 22
f: +49 2206 95 190 - 11
info(at) aht-syngas.com


Ende der Insiderinformation

27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: A.H.T Syngas Technology N.V.
Schimmelt 2-16
5611 ZX Eindhoven
Niederlande
Telefon: +49 (0)2206 / 95 190 - 0
E-Mail: ir@aht-cleantec.com
Internet: www.aht-cleantec.com
ISIN: NL0010872388
WKN: A12AGY
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart
EQS News ID: 2218720

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2218720  27.10.2025 CET/CEST