Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’557 -0.5%  SPI 17’326 -0.2%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’208 0.2%  Euro 0.9233 -0.1%  EStoxx50 5’668 0.5%  Gold 4’091 -0.8%  Bitcoin 88’547 1.2%  Dollar 0.7952 -0.1%  Öl 65.6 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Eni-Aktie steigt: Eni verdient mehr als erwartet
Beyond Meat-Aktie im Chaos - Analysten warnen
SAFRAN-Aktie: SAFRAN hebt Jahresziele an
UBS-Aktie: UBS-Vize Lukas Gähwiler geht - Compliance-Chef Ronner soll nachfolgen
Super Micro Computer-Aktie unter Druck: Gesenkte Umsatzprognose schickt Kurs auf Talfahrt
Suche...
200.- Saxo-Deal
24.10.2025 09:13:42

Eni erhöht Aktienrückkauf- und Kosteneinsparziel

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Eni hat seine geplanten Aktienrückkäufe im Gesamtjahr erhöht, nachdem das Unternehmen sein Kosteneinsparziel angehoben hat. Im dritten Quartal steigerte Eni die Gewinne und übertraf damit den erwarteten Rückgang. Die höhere Produktion konnte die schwächeren Ölpreise ausgleiche.

Der italienische Öl- und Gaskonzern teilte am Freitag mit, dass er nun im Gesamtjahr Aktien im Wert von 1,8 Milliarden Euro zurückkaufen wird. Dies sind 300 Millionen Euro mehr als zuvor angekündigt. Das Unternehmen profitiert von höherem freien Cashflow und Initiativen zur Einsparung von Barmitteln.

Eni hat zudem seine Prognose für den Cashflow vor Working-Capital-Anpassungen für das Gesamtjahr auf 12 Milliarden Euro erhöht von 11,5 Milliarden Euro. Ausserdem teilte Eni mit, das Unternehmen plane nun Kosteneinsparungen von rund 4 Milliarden Euro anstatt 3 Milliarden Euro.

Im Quartal steigerte Eni die Gewinne deutlich und konnte die Markterwartungen übertreffen. Der Nettogewinn stieg auf 803 Millionen Euro von 543 Millionen Euro im Vorquartal. Der bereinigte Nettogewinn erhöhte sich auf 1,25 Milliarden Euro von 1,13 Milliarden Euro. Analysten in einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens hatten einen Rückgang auf 1,02 Milliarden Euro erwartet.

Das Unternehmen teilte mit, dass die Rohölpreise im Laufe des Quartals um 14 Prozent gesunken seien, dies sei jedoch durch einen Anstieg der Produktion auf 1,76 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag teilweise ausgeglichen worden. Eni hat seine Produktionsprognose für Öl und Gas auf 1,71 Millionen bis 1,72 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag angehoben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 03:14 ET (07:14 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Stabilisierung im Chart?
23.10.25 Logo WHS DAX Livetrading Session: Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
23.10.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
23.10.25 Marktüberblick: SAP und Tesla nach Zahlen im Fokus
23.10.25 SMI tritt weiter auf der Stelle
23.10.25 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’068.97 19.72 B7ZS2U
Short 13’337.00 13.87 BKPSVU
Short 13’910.78 8.47 UJ3S8U
SMI-Kurs: 12’557.27 23.10.2025 17:30:17
Long 12’031.13 19.41 SZEBLU
Long 11’729.30 13.28 SHFB5U
Long 11’267.15 8.95 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag gefragt
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
Ricardo Salinas bullish: Bitcoin soll laut Milliardär auf 1,5 Millionen Dollar steigen
SAP-Aktie dennoch in Grün: SAP setzt in Q3 weniger um
BYD-Aktie erholt sich nach Kursrücksetzer
Meme-Hype statt Fundament: Beyond Meat-Aktie zwischen Euphorie und Realität
So performt die Novo Nordisk-Aktie nach dem Aufsichtsratsbeben
Bericht über angeblich geplante US-Beteiligungen an D-Wave & Co. - Aktien reagieren mit Kurssprüngen
BACHEM-Aktie klettert: Fortschritte bei Erreichung der Pläne zur Kapazitätserweiterung
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Vormittag an

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:14 Devisen: Eurokurs vor US-Preisdaten stabil über 1,16 Dollar
09:10 Pressestimme: 'Wall Street Journal' zu Druck auf Russland darf nicht nachlassen
09:09 Aktien Frankfurt Eröffnung: Hoffnung auf Handelsgespräche hilft Dax voran
09:09 ROUNDUP 3: Trump stoppt Handelsgespräche mit Kanada wegen Werbeclips
09:06 Aktien Asien: Hoffnungen auf US-chinesische Handelsgespräche stützen die Kurse
09:10 SAP-Aktie: Berenberg bleibt bei Kaufempfehlung für SAP - Kursziel leicht reduziert
09:07 Nokia-Aktie: JPMorgan hebt Ziel für Nokia auf 6,10 Euro
09:04 STMicro-Aktie: Jefferies senkt Kursziel deutlich
08:55 Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
08:50 Umsatzverluste am Bau - Aufträge erholen sich