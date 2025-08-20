Emmi-Aktie gesucht: Umsatz dank Übernahme und Wachstum in Amerika stark gesteigert

Hauptgründe waren die Übernahme eines Dessert-Geschäfts in Frankreich und das Wachstum der Division Amerika. Trotz US-Zöllen erhöht Emmi seine Jahresprognose zum weiteren Wachstum.

Der Umsatz der Emmi-Gruppe stieg im ersten Halbjahr 2025 um satte 12,7 Prozent auf 2,27 Milliarden Franken, wie Emmi am Mittwoch mitteilte. Laut dem Unternehmen trugen dazu sowohl ein organisches Wachstum von 4,4 Prozent als auch die Übernahme der französischen Mademoiselle-Desserts-Gruppe mit 11,8 Prozent bei. Belastet wurde die Entwicklung hingegen durch negative Währungseffekte im Umfang von 3,5 Prozent, da der starke Franken die Auslandserträge schmälerte.

Zolleinfluss noch unklar

Besonders stark wuchs die Division Americas, wo die Umsätze organisch um 8,3 Prozent zulegten. In Brasilien, Chile und Mexiko profitierte Emmi von einer steigenden Nachfrage, während das Geschäft mit Schweizer Käseexporten unter neuen US-Zöllen und Wechselkursbelastungen litt. Da 85 Prozent der Emmi-Produkte in den USA lokal hergestellt werden, blieb der Einfluss der Zölle bisher begrenzt. Wie stark sich die Preiserhöhungen in den USA auf die Nachfrage auswirkt, kann Emmi erst im zweiten Halbjahr sagen.

In Europa legte der Umsatz durch die Integration von Mademoiselle Desserts deutlich zu, das organische Wachstum betrug 2,2 Prozent. Im Heimmarkt Schweiz stiegen die Erlöse um 0,9 Prozent.

Marge gibt nach

Das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT stieg auf 145,4 von 140,3 Millionen Franken, wobei die Marge auf 6,4 von 7,0 Prozent sank. Der Reingewinn sank trotz höherem Umsatz auf 97,2 Millionen Franken, nach 104,4 Millionen im Vorjahr. Grund dafür waren höhere Abschreibungen und deutlich gestiegene Finanzierungskosten infolge der Akquisition.

Analysten hatten mit leicht besseren Gewinnzahlen gerechnet, dafür wurden sie bei Umsatz und Wachstum positiv überrascht.

Für das Gesamtjahr hebt Emmi die Prognose für das organische Umsatzwachstum leicht auf 2 bis 3 Prozent an. Beim EBIT bleibt die Gruppe mit 330 bis 350 Millionen Franken bei ihren bisherigen Erwartungen, ebenso bei der Reingewinnmarge von 4,8 bis 5,3 Prozent. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit Druck durch Währungsschwankungen, protektionistische Tendenzen und eine schwache Konsumstimmung, sieht sich aber dank Innovationskraft und globaler Präsenz gut aufgestellt.

Emmi-Aktien nach Halbjahreszahlen in schwachem Gesamtmarkt gesucht

Die Aktien von Emmi legen am Mittwoch im frühen Handel in einem tendenziell schwächeren Gesamtmarkt deutlich zu. Die am Morgen veröffentlichten Halbjahreszahlen werden von Analysten gut, aber nicht euphorisch aufgenommen.

Die Emmi-Aktien stehen zeitweise 5,8 Prozent höher bei 766 Franken, dies bei klar überdurchschnittlichen Volumen. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI verliert derweil rund 0,2 Prozent. Während der SPI im bisherigen Jahresverlauf (ohne heute) allerdings 9,6 Prozent zulegte, stand bei Emmi ein Minus von 1,6 Prozent zu Buche.

Analysten bewerten die Zahlen tendenziell positiv. Bei der ZKB wird vor allem auf das "starke" organische Wachstum verwiesen, das breit abgestützt sei. Trotz unüblich hohem Gegenwind von den Fremdwährungen und trotz der Zölle habe Emmi ausserdem die EBITDA-Marge verteidigen können. Nicht zuletzt impliziere die Guidance, dass das zweite Halbjahr gut gestartet sei.

Etwas weniger euphorisch ist man bei der Bank Vontobel. Emmi habe in einem schwierigen Umfeld insgesamt solide Ergebnisse erzielt, wobei das organische Wachstum ausschliesslich vom Segment Amerika getragen worden sei, heisst es dort in einem ersten Kommentar. Die leicht angehobene Prognose für das organische Wachstum deute dabei auf eine schwächere Entwicklung in Amerika im zweiten Halbjahr hin, was wahrscheinlich auf Unsicherheiten hinsichtlich der Nachfrage wegen der zollbedingten Preiserhöhungen zurückzuführen sei. Wesentliche Änderungen bei den Schätzungen erwartet der zuständige Analyst aber nicht.

Die UBS meinte in ihrer Ersteinschätzung vor Börsenbeginn, dass die Zahlen wohl gemischt aufgenommen würden, da das Umsatzwachstum mit Bio-Produkten durch einfache Vergleichszahlen getrieben worden sei und die EBIT-Margen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig seien. Der Aktienkurs sei jedoch in letzter Zeit gefallen, ausserdem dürfte keine wesentlichen Änderungen am Konsens geben.

