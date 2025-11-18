Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’598 -0.3%  SPI 17’319 -0.4%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’590.5200 -1.2%  Euro 1 -0.1%  EStoxx50 5’641 -0.9%  Gold 4’013 -0.8%  Bitcoin 71’785.2 -2.0%  Dollar 0.7950 -0.1%  Öl 63.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Preissenkung in den USA: Novo Nordisk greift Eli Lilly an - So reagiert die Aktie
ABB setzt sich ehrgeizigeres Ziel für operative Gewinnmarge - Zukäufe sollen künftig verstärkt werden
Vor wichtiger Bilanzvorlage: So bewertet Morgan Stanley die NVIDIA-Aktie
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Short-Positionen gegen den Boom: Deutsche Bank wappnet sich wohl gegen die KI-Blase
Suche...
Plus500 Depot

Elbit Systems Aktie 559782 / IL0010811243

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 08:53:46

Elbit Systems Q3 Profit Climbs, Beats Market, But Revenues Miss

Elbit Systems
430.60 EUR -1.60%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Elbit Systems Ltd. (ESLT, ESLT.TA), an Israeli military technology company, reported Tuesday higher profit in its third quarter above market estimates. Revenues increased from last year, but missed the Street view.

In the Overnight activity, the shares were gaining 4 percent to trade at $522.82.

In the third quarter, net income attributable to the Company's shareholders was $133.40 million, higher than $79.11 million last year. Earnings per share improved to $2.80 from $1.77 a year ago.

Adjusted net income was $159.8 million or $3.35 per share, compared to $98.8 million or $2.21 per share last year.

The Wall Street analysts on average expected the company to report earnings of $2.73 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

Revenues in the third quarter were $1.92 billion, as compared to $1.72 billion in the third quarter of 2024. The Street was looking for revenues of $1.99 billion.

Aerospace revenues decreased 3%, while C4I and Cyber revenues increased 14%, ISTAR and EW revenues increased 5%, and Land revenues climbed 41%. Meanwhile, Elbit Systems of America revenues decreased 2%, mainly due to the decrease in Electronic systems and medical instrumentation sales.

The Company's order backlog as of September 30 totaled $25.2 billion. The increase in backlog during the quarter came mainly from new European orders.

Around 69% of the current backlog is attributable to orders outside of Israel, and around 38% of the order backlog is scheduled to be performed during the remainder of 2025 and 2026. Further, the Board of Directors declared a dividend of $0.75 per share, with record date of December 22 and payment date of January 5, 2026.

On Monday, the firm said it has signed an international contract for a strategic solution in an amount of approximately $2.3 billion. The contract will be performed over a period of eight years.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Nachrichten zu Elbit Systems Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Elbit Systems Ltd.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

Inside Trading & Investment

08:57 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
08:52 SMI deutlich schwächer erwartet
07:01 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Leichter zum Wochenstart
17.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
14.11.25 ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
13.11.25 Julius Bär: 11.60% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.25 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’129.08 19.44 S5MBPU
Short 13’401.24 13.73 S0IB1U
Short 13’876.58 8.99 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’597.82 17.11.2025 17:31:20
Long 12’093.89 19.74 SPMB5U
Long 11’817.07 13.88 SG1BPU
Long 11’294.22 8.84 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach
Goldprognose: Saxo Bank erwartet erneute Goldpreis-Rally 2026
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gesucht
Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens
Siemens Healthineers-Aktie rutscht ab: Keine Bestandsgarantie für Labordiagnostik
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagmittag
Vor wichtiger Bilanzvorlage: So bewertet Morgan Stanley die NVIDIA-Aktie
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
Geely-Aktie verliert trotzdem: Tesla-Konkurrent Geely verzeichnet klares Gewinnwachstum

Top-Rankings

Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS kürzlich ihre Beteiligungen an US-Aktien offe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Im 3. Quartal 2025 nahm Starinvestor George Soros zahlreiche Änderungen an seinem Depot vor. Ein ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Im dritten Quartal 2025 gab es im Portfolio von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:02 OTS: KPMG AG / Umfrage der Chinesischen Handelskammer in Deutschland e. V. ...
08:56 Dulux-Hersteller Akzo Nobel fusioniert mit Autolack-Spezialist Axalta
08:49 ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Fraport auf 'Neutral' - Ziel runter auf 86 Euro
08:30 Polizei räumt besetztes Waldstück am Tagebau Hambach
08:30 ABB-Aktie: Ehrgeizigeres Margenziel gesetzt
08:25 Fraport-Aktie leichter: Goldman zieht jahrelange Empfehlung zurück
08:25 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax setzt Talfahrt fort - Tief seit Juni droht
08:22 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / 3. Quartal 2025: Bertelsmann setzt ...
08:04 ANALYSE-FLASH: RBC startet MTU mit 'Sector Perform' - Ziel 360 Euro
08:04 RTL-Aktie: Jahresausblick gesenkt