Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie 52704495 / CH0527044959
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18.03.2026 15:09:36
Eine Person bei Seilbahnunfall in Engelberg verstorben
Engelberg OW/Wolfenschiessen NW (awp/sda) - Bei einem Seilbahnunfall im Skigebiet Engelberg-Titlis ist am Mittwochvormittag eine Person verstorben. Sie war alleine in der Gondel. Das hat die Kantonspolizei Nidwalden vor den Medien mitgeteilt.
mk/
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