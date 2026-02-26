Duolingo Aktie 112404331 / US26603R1068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.02.2026 00:22:56
Duolingo, Inc. Bottom Line Advances In Q4
(RTTNews) - Duolingo, Inc. (DUOL) announced earnings for its fourth quarter that Increased from the same period last year
The company's earnings totaled $41.95 million. This compares with $13.90 million last year.
The company's revenue for the period rose 35.0% to $282.86 million from $209.55 million last year.
Duolingo, Inc. earnings at glance (GAAP):
-Earnings: $41.95 Mln. vs. $13.90 Mln. last year. -Revenue: $282.86 Mln vs. $209.55 Mln last year.
Nachrichten zu Duolingo Inc
|
25.02.26
|Ausblick: Duolingo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Duolingo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Duolingo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)