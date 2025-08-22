Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Neuer Aufschwung 22.08.2025 13:44:00

DroneShield-Aktie knüpft an starken Vortag an: Ukraine-Kooperation von DroneShield treibt weiter an

Nach einer kurzfristigen Kurskorrektur kann die DroneShield-Aktie wieder zulegen. Eine stärkere Partnerschaft in der Ukraine stützen den Kurs.

• Strategische Ukraine-Kooperation treibt an
• Europäische Expansion im Visier
• DroneShield-Aktie zeigt klare Erholungstendenz

Kurswende nach heftigen Gewinnmitnahmen

Noch vor wenigen Tagen war die Aktie stark unter Druck geraten. Gewinnmitnahmen und der Abgang eines Grossaktionärs hatten den Kurs prozentual zweistellig einbrechen lassen. Nun deutet sich eine Gegenbewegung an, da Investoren wieder verstärkt auf die mittelfristigen Perspektiven des Unternehmens blicken.

Nachdem es schon am Vortag für die DroneShield-Aktie in Sydney bis Handelsende wieder um 0,59 Prozent nach oben gegangen war auf 3,41 AUD, wurde die Aufwärtsbewegung auch vor dem Wochenende noch einmal fortgesetzt. So verteuerte sich das Papier am Freitag letztendlich sogar um stolze 4,99 Prozent auf 3,58 AUD.

Erweiterung der Unterstützung ukrainischer Kunden

Einer der Auslöser für den Kurszuwachs am Donnerstag war die Ankündigung des Unternehmens, seine Unterstützung für ukrainische Kunden erweitern zu wollen. Das Ziel: schnellere Updates, engerer technischer Austausch und verbesserte KI-gestützte Systemoptimierung. Dieser Schritt verlieh Investoren neuen Optimismus.

Expansion in Europa als langfristiger Wachstumstreiber

Parallel dazu treibt DroneShield seine Präsenz auf dem europäischen Markt voran. Mit wachsendem Bedarf an Drohnenabwehrsystemen in NATO-Staaten positioniert sich das australische Unternehmen als wichtiger Technologieanbieter. Die Expansion in Europa wird von Analysten als strategisch entscheidend gewertet, um den Zugang zu sicherheitsrelevanten Grossaufträgen zu sichern.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bildquelle: Droneshield

