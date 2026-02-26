Donaldson Aktie 925485 / US2576511099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.02.2026 12:09:42
Donaldson Company Inc. Profit Drops In Q2
(RTTNews) - Donaldson Company Inc. (DCI) revealed earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $92.5 million, or $0.78 per share. This compares with $95.9 million, or $0.79 per share, last year.
Excluding items, Donaldson Company Inc. reported adjusted earnings of $97.5 million or $0.83 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.0% to $896.3 million from $870.0 million last year.
Donaldson Company Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $92.5 Mln. vs. $95.9 Mln. last year. -EPS: $0.78 vs. $0.79 last year. -Revenue: $896.3 Mln vs. $870.0 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.93 To $ 4.01
Nachrichten zu Donaldson Co. Inc.
|
25.02.26
|Ausblick: Donaldson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: Donaldson präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.11.25
|Erste Schätzungen: Donaldson legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.08.25
|Ausblick: Donaldson stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Donaldson Co. Inc.
Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall
Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.
Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Donnerstag etwas zu. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.