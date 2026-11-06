Diffusion Engineers legte Quartalsergebnis vor

Diffusion Engineers hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.39 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.69 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.26 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 50.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 835.7 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch