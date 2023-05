Dieses Jahr voraussichtlich kein neuer Mini-Tesla: Bau von Teslas Gigafactory in Mexiko könnte sich verzögern

• Grösste Gigafactory der Welt mit 1.700 Hektar• Weltweites Zentrum für Elektromobilität• Niedrigere Kosten in der Batterieherstellung

Insgesamt fünf Gigafactory-Werke besitzt Tesla bereits. Neben Nevada, New York, Shanghai, Berlin und Austin wird ein weiteres errichtet, und zwar in Mexiko im Bundesstaat Nuevo Leon. Produziert werden soll dort ein neues Elektrofahrzeug, zu dem noch nicht allzu viel bekannt ist.

Sechste Gigafactory von Tesla in Mexiko

Die Ankündigung für eine neue Gigafactory in Nuevo Leon erfolgte beim Tesla Investor Day. Die neue Gigafactory soll mit 1.700 Hektar die grösste der Welt werden und in der Region für einen wirtschaftlichen Aufschwung sorgen. Zum Vergleich: Das Werk in Texas verfügt über 1.000 Hektar und Nevada hat eine Fläche von 1'150 Hektar.

Knapp 10 Millionen US-Dollar kostet das Investment und soll zirka 35.000 Arbeitsplätze schaffen, wie Tesmanian in einem Blogbeitrag berichtet. Der Gouverneur des mexikanischen Bundesstaates, Samuel Garcia, sagt in einem Interview mit Milenio, dass alles bezüglich der Infrastruktur vorbereitet sei. Die Region biete genügend Strom, Wasser und auch zwei grosse Autobahnen seien in der Nähe.

Gemeinsam mit der Ansiedlung von hunderten Zulieferern soll das Gebiet in einigen Jahren zum weltweiten Zentrum für Elektromobilität werden. Garcia schätzt allerdings, dass der Ausbau 12 bis 15 Monate dauern werde. Beim Aufbau der Gigafactory in China dauerte es damals nur neun Monate, bis Tesla erste Model 3-Fahrzeuge produzierte. Die Pläne von Elon Musk , CEO von Tesla, die Gigafactory in Rekordzeit aufzubauen, können somit voraussichtlich nicht eingehalten werden.

Kompakter SUV soll neuer Mini-Tesla sein

"In der neuen Gigafactory soll ein besonders wirtschaftliches Auto entstehen", so Samuel Garcia im Interview. Im Herbst 2022 bestätigte auch Tesla-Chef Musk die Pläne eines elektrischen Kleinwagens. Dabei rechnet er mit einer Produktion von 4 Millionen Autos pro Jahr. Doch viel ist dazu noch nicht bekannt. Die Autozeitung schreibt, dass der Preis des voraussichtlichen kompakten SUV 25'000 US-Dollar betragen soll. Der Model 3 von Tesla kostet zur Gegenüberstellung 45'000 US-Dollar.

Vor allem soll der geringe Preis mit einer Kostensenkung in der Batterieherstellung einhergehen. Laut dem Masterplan von Tesla, wie Teslamag schreibt, kann man LFP-Batterien (Eisen-Phosphat-Akkus) mit einer Kapazität von 53 Kilowattstunden erwarten.

Redaktion finanzen.ch