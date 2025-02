Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende leicht im Plus, während der deutsche Leitindex stabil ins Wochenende ging. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss volatil, setzten sich dann aber nach oben ab. Am Freitag zeigten sich die wichtigsten Börsen in Fernost tiefrot.