Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’157 -0.1%  SPI 18’206 0.0%  Dow 49’077 1.2%  DAX 24’561 -0.6%  Euro 0.9295 0.4%  EStoxx50 5’883 -0.2%  Gold 4’819 1.2%  Bitcoin 71’613 2.7%  Dollar 0.7951 0.7%  Öl 65 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Ausblick: GE Aerospace (ex General Electric) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Urlaub finanzieren mit ETFs - sinnvoll oder riskant?
Darum fällt der Franken zum Dollar deutlich
Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
eToro entdecken

Allfunds Group Aktie 110986207 / GB00BNTJ3546

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.01.2026 21:42:36

Deutsche Börse will Allfunds übernehmen

Allfunds Group
8.48 EUR 3.92%
Kaufen Verkaufen

LONDON/FRANKFURT (awp international) - Die Deutsche Börse will den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds übernehmen. Dabei werde das Unternehmen mit 5,3 Milliarden Euro bewertet, teilten der deutsche Börsenbetreiber am späten Mittwochabend mit.

Je Allfunds-Aktie will die Deutsche Börse 6,00 Euro in bar zahlen. Dazu sollen die Anteilseigner je Papier 0,0122 Deutsche-Börse-Aktien und eine Bardividende für das Geschäftsjahr 2025 von 0,20 Euro erhalten. Weitere Ausschüttungen für folgende Geschäftsjahre sind möglich. Die Deutsche Börse hatte Ende November bestätigt, dass sie exklusive Gespräche mit Allfunds führt./he/ajx

Nachrichten zu Allfunds Group PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten