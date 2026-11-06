D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum springt am Freitagnachmittag hoch

Um 16:28 Uhr stieg die D-Wave Quantum-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 7,1 Prozent auf 9,69 USD. In der Spitze legte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 9,77 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,49 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 881'419 D-Wave Quantum-Aktien.

Bei einem Wert von 32,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 234,21 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2026 bei 8,48 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Nachdem D-Wave Quantum seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. D-Wave Quantum gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.08 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.10 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.11.2026 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,310 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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