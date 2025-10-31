Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bilanz im Blick 31.10.2025 14:42:00

Aktien von D-Wave und Quantum eMotion unter Beobachtung: Markt wartet auf frische Impulse

D-Wave Quantum bleibt der Star im Quantencomputing-Sektor. Nach massiven Kursgewinnen richten sich die Augen nun auf den Quartalsbericht, der den nächsten Impuls liefern könnte.

• Quantencomputing-Aktien fliegen in 2025 hoch
• Mehrere Kurstreiber für D-Wave
• Warten auf Quartalsbericht

Quantencomputing-Aktien bleiben im Fokus

Die Aktien von Quantencomputing-Spezialisten gehören dieses Jahr zu den absoluten High-Flyern an der Börse.
In den vergangenen Tagen konnte D-Wave Quantum über einen Zeitraum von fünf Handelstagen beeindruckende 10,60 Prozent zulegen. Am Donnerstag schloss die Aktie an der NYSE mit einem Plus von 5,4 Prozent bei 36,11 Dollar. Noch dramatischer entwickelte sich Quantum eMotion mit einem Kurssprung von 35,33 Prozent auf 5-Tagessicht, wobei die Aktie am Donnerstag in Toronto allerdings 2,86 Prozent auf 4,75 Dollar einbüsste.

Am letzten Handelstag dieser Börsenwoche setzen jedoch leichte Gewinnmitnahmen ein: So geht es für die Papiere von D-Wave im NYSE-Handel zeitweise um 0,86 Prozent abwärts auf 35,80 US-Dollar.

NVIDIA-Innovation, Vertrag mit Italien und Co. sorgen für positive Stimmung

Ein wesentlicher Impulsgeber für die Rally war KI-Gigant NVIDIA. Der Chip-Gigant stellte seine neue NVQLink-Plattform vor, die Quantenprozessoren mit der immensen Rechenleistung moderner GPUs verbindet. Obwohl diese Innovation Quantum eMotion und D-Wave nicht direkt betrifft, unterstreicht sie die strategische Bedeutung der gesamten Quantencomputing-Branche.

D-Wave Quantum profitierte zuletzt zusätzlich von einem frisch abgeschlossenen 10-Millionen-Euro-Vertrag mit Italien. Laut Boerse-Global wird das Unternehmen im Rahmen der Q-Alliance-Initiative einen Advantage2™-Quantencomputer nach Italien liefern. Diese konkrete Geschäftsentwicklung, gepaart mit Marktberichten über potenzielle US-Regierungsbeteiligungen, treibt die Anlegerbegeisterung.

Für weiteren Kursschub sorgten Spekulationen über einen möglichen Deal mit der Trump-Administration. Demnach könnten D-Wave Quantum und andere Quantencomputer-Hersteller im Austausch gegen eine Beteiligung staatliche Fördergelder erhalten. Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Vereinbarung bleibt jedoch ungewiss.

Warten auf Quartalszahlen

Nun blicken Anleger gespannt auf die Finanzergebnisse von D-Wave. Am 6. November veröffentlicht das Unternehmen seine Quartalszahlen. Analysten erwarten zwar einen Verlust von 0,07 Dollar je Aktie, prognostizieren jedoch gleichzeitig ein aussergewöhnliches Umsatzwachstum von 181,5 Prozent. Diese Wachstumsperspektive könnte dann weitere Kurssprünge auslösen.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

