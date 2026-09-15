CSS steigt bei Berner Gesundheitsnetz ein

Bern (awp) - Die Krankenkasse CSS spannt in der Region Bern-Mittelland mit dem Ärztenetzwerk Medix Bern und der Lindenhof-Spitalgruppe zusammen. Ziel sei es, Patienten nach einem Spitalaufenthalt besser zu betreuen und den Übergang zur ambulanten Behandlung zu erleichtern.

Kern der Zusammenarbeit ist eine neue Koordinationsstelle am Spital, wie die drei Partner am Dienstag mitteilten. Speziell ausgebildete Pflegefachpersonen sollen nach dem Spitalaustritt die weiteren Behandlungsschritte mit Hausärzten und anderen Leistungserbringern abstimmen. Damit sollen unter anderem Versorgungslücken und erneute Spitaleintritte vermieden werden.

Das Angebot startet Anfang 2027 und steht zunächst CSS-Versicherten mit einem Hausarztmodell bei einer teilnehmenden Medix-Praxis offen. Vorgesehen sind auch Beratungen zu Präventionsmassnahmen.

Medix Bern und die Lindenhofgruppe arbeiten bereits seit mehreren Jahren zusammen. Für die CSS ist Bern-Mittelland das achte regionale Netzwerk dieser Art in der Schweiz. Vergleichbare Kooperationen bestehen in den Regionen Morges, Jura, Biel, Neuenburg, Luzern, Appenzell und im Tessin.

to/jb