CS Disco: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CS Disco hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CS Disco -0.180 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 43.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CS Disco 38.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch