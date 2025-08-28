Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Cybersicherheitsspezialist 28.08.2025 15:37:00

CrowdStrike-Aktie steigt: CrowdStrike steigert Umsatz und Gewinn

Der Anbieter von Cybersicherheitslösungen CrowdStrike hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung gegeben. So reagiert die Aktie.

CrowdStrike
328.88 CHF -3.25%
Kaufen Verkaufen
So erzielte CrowdStrike im zweiten Quartal seines Fiskaljahres 2026 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,93 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von 0,83 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der IT-Konzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,19 US-Dollar je Aktie beschert hatte.

CrowdStrike setzte im abgelaufenen Jahresviertel ausserdem 1,17 Milliarden US-Dollar um. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz des IT-Konzerns noch 963,9 Millionen US-Dollar betragen. Die Expertenschätzungen für den Berichtszeitraum lagen bei 1,15 Milliarden US-Dollar.

Im Handel an der NASDAQ gewinnt die CrowdStrike-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,51 Prozent auf 429,06 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

