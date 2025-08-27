Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’207 0.4%  SPI 16’943 0.3%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’046 -0.4%  Euro 0.9337 -0.2%  EStoxx50 5’393 0.2%  Gold 3’396 0.1%  Bitcoin 90’011 0.1%  Dollar 0.8024 -0.2%  Öl 67.7 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Elon Musk baut Bitcoin-Imperium: Tesla und SpaceX mit Milliarden-Investments
NVIDIA-Aktie dennoch in Rot: NVIDIA mit Umsatz- und Gewinnplus
CrowdStrike-Aktie fällt dennoch: CrowdStrike steigert Umsatz und Gewinn
Snowflake-Aktie zieht an: Snowflake vermeldet in Q2 Gewinn - Umsatz gestiegen
Magnificent Seven trotzen der Überbewertung: Howard Marks sieht Potenzial bei NVIDIA & Co.
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Cybersicherheitsspezialist 27.08.2025 22:20:00

CrowdStrike-Aktie fällt dennoch: CrowdStrike steigert Umsatz und Gewinn

CrowdStrike-Aktie fällt dennoch: CrowdStrike steigert Umsatz und Gewinn

Der Anbieter von Cybersicherheitslösungen CrowdStrike hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung gegeben. So reagiert die Aktie.

CrowdStrike
339.93 CHF 0.13%
Kaufen Verkaufen
So erzielte CrowdStrike im zweiten Quartal seines Fiskaljahres 2026 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,93 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von 0,83 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der IT-Konzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,19 US-Dollar je Aktie beschert hatte.

CrowdStrike setzte im abgelaufenen Jahresviertel ausserdem 1,17 Milliarden US-Dollar um. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz des IT-Konzerns noch 963,9 Millionen US-Dollar betragen. Die Expertenschätzungen für den Berichtszeitraum lagen bei 1,15 Milliarden US-Dollar.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ verliert die CrowdStrike-Aktie zeitweise 6,18 Prozent auf 396,44 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

CrowdStrike-Aktie schliesst tiefrot: CrowdStrike schockiert Anleger mit Verlust
CrowdStrike-Aktie gibt nach enttäuschendem Quartalsergebnis ab
Aktien mit Langfrist-Potenzial: Was die Papiere von TSMC, CrowdStrike & Co. besonders macht

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu CrowdStrike

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten