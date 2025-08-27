|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Cybersicherheitsspezialist
|
27.08.2025 22:20:00
CrowdStrike-Aktie fällt dennoch: CrowdStrike steigert Umsatz und Gewinn
Der Anbieter von Cybersicherheitslösungen CrowdStrike hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung gegeben. So reagiert die Aktie.
CrowdStrikeSo erzielte CrowdStrike im zweiten Quartal seines Fiskaljahres 2026 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,93 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von 0,83 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der IT-Konzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,19 US-Dollar je Aktie beschert hatte.
339.93 CHF 0.13%
CrowdStrike setzte im abgelaufenen Jahresviertel ausserdem 1,17 Milliarden US-Dollar um. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz des IT-Konzerns noch 963,9 Millionen US-Dollar betragen. Die Expertenschätzungen für den Berichtszeitraum lagen bei 1,15 Milliarden US-Dollar.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ verliert die CrowdStrike-Aktie zeitweise 6,18 Prozent auf 396,44 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
Nachrichten zu CrowdStrike
|
20:27
|CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Mittwochabend (finanzen.ch)
|
19:41
|Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
18:01
|Handel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 mittags steigen (finanzen.ch)
|
16:29
|CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Erste Schätzungen: CrowdStrike legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
07.07.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt zum Start des Montagshandels ab (finanzen.ch)