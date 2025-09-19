Coop mit zwei neuen Posttheken in Basel

Basel (awp/sda) - Die Post schliesst per Anfang 2026 ihre Fiale am Badischen Bahnhof Basel. Als Ersatz wird Coop Basel Erlenmatt alle Dienstleitungen anbieten, wie die Post am Freitag mitteilte.

Am Vogesenplatz im St. Johann zieht die Post zudem Anfang 2026 vom ersten Stock des Voltacenters in den Coop Supermarkt im Erdgeschoss. Das Angebot der Posttheke im Coop umfasse die täglichen Postgeschäfte rund um die Aufgabe und Abholung von Briefen und Paketen sowie den Zahlungsverkehr, heisst es weiter.

Die Posttheken im Coop sind jeweils von 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr respektive samstags bis 18.00 Uhr geöffnet.

In Basel stehen gemäss Mitteilung insgesamt 23 Postfilialen und Filialen mit Partnern zur Verfügung.